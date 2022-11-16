«تراخيص» تنفذ 24 ألف معاملة في 9 أشهر

نجحت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، في تنفيذ أكثر من 24 ألف معاملة، من خلال إدارة الترخيص بالدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت نسبة النمو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الإحصاءات التي أصدرتها إدارة الترخيص بالدائرة، إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات، لتصل إلى نحو 900 ألف معاملة منذ يناير العام الجاري، حيث جاءت خدمة تجديد الرخص المحلية بالمرتبة الأولى بعدد 6754 معاملة، تلتها خدمة تعديل الرخص المحلية بـ1394 معاملة، ثم حجز اسم تجاري جديد والتي بلغت 1372 معاملة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 139 رخصة.

وعلى مستوى خدمة التقديم على رخص المناطق الحرة التي تقع تحت إشراف دائرة «تراخيص»، جاءت خدمة تجديد رخص المنطقة الحرة في المرتبة الأولى بقائمة الخدمات التي تم طلبها من قبل المتعاملين في هذا الاختصاص لتصل إلى 837 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تلتها خدمة إصدار تصريح تجاري بعدد 336 معاملة.

وبالنسبة لمعاملات الخدمات الحكومية، أظهرت الإحصاءات نمو عدد المعاملات الحكومية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2022، والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة لتصل إلى اعتماد 6227 إقامة عمل في دبي، كما تم إنجاز 1772 معاملة مرتبطة بخدمة تجديد إقامة العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للدائرة، عبدالله بالهول، إن «(تراخيص) توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال بشأن الخدمات المطلوبة لجميع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير».