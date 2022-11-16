«برج وصل».. ناطحة سحاب بأطول واجهة سيراميك في المنطقة

أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، عن أحدث التطورات المنجزة في مشروع «برج وصل» الذي سيكون إحدى ناطحات السحاب الفريدة على طريق الشيخ زايد في دبي.

وعند اكتمال البرج الذي يبلغ ارتفاعه 302 متر، سيظهر متميزاً بتصميمه الاستثنائي الملتوي مع أطول واجهة سيراميك في المنطقة.

يتكون البرج من 64 طابقاً توفر 229 وحدة سكنية، و258 غرفة فندقية ضمن فندق «ماندارين أورينتال»، إضافة إلى مساحات مكتبية تبلغ 185 ألفاً و345 قدماً مربعة، و11 طابقاً لمواقف السيارات.

وسيضم المشروع مهبطاً للطائرات العمودية.

وحتى الآن، اكتملت أعمال الإنشاءات في 56 طابقاً، بينما وصلت أعمال الواجهات إلى الطابق 13، مع إنجاز أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية حتى الطابق 52.