«دبي ورلد سنترال».. استعداد كامل لرحلات «يوم المباراة»

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن استعدادها الكامل للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين عبر مطار «دبي ورلد سنترال» DWC، من خلال تسيير رحلات «يوم المباراة»، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور فعاليات بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق اعتباراً من 20 نوفمبر الجاري.

رحلات يومية

وبحسب «مطارات دبي»، سيتم تسيير ما يصل إلى 120 رحلة يومية ذهاباً وإياباً، تابعة لكل من «الخطوط القطرية» و«فلاي دبي»، خلال الفترة بين 20 نوفمبر و19 ديسمبر المقبل، ما يوفر راحة كبيرة في السفر، وفرصة فريدة للمشجعين للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم، وحضور المباريات في قطر، ثم العودة إلى دبي في اليوم نفسه.

وبالتزامن مع زيادة حركة المسافرين، خلال هذه الفترة عبر مطار «دبي ورلد سنترال»، سيتم تقديم مجموعة خدمات متميزة عبر جميع مرافق الخدمة لتعزيز تجربة المسافرين، وضمان رحلة مريحة متكاملة، والتي تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي ومراكز التسوّق، فضلاً عن تقديم عمليات مختلفة لشركات الطيران الدولية خلال موسم الشتاء.

حركة المسافرين

ولفتت «مطارات دبي» إلى أنه مع استقطاب نحو 26.5 مليون مسافر سنوياً، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع حركة المسافرين في مطار «دبي ورلد سنترال» بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الأسابيع المقبلة، في ظل رحلات «يوم المباراة» ورحلات الطيران غير المجدولة خلال فعاليات بطولة كأس العالم في قطر، ليصل عدد المسافرين إلى أكثر من 494 ألف مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

ممارسات مبتكرة

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إن «الارتفاع المتزايد في أعداد المسافرين بهذا الحجم الضخم، لابد أن يشكل تحدياً لأي مطار حول العالم، لذلك نعتمد في (مطارات دبي) على جملة من الممارسات المبتكرة التي تمكننا من التعامل مع هذه الظروف بكفاءة واحترافية عاليتين».

وأضاف: «سبق لنا النجاح في إدارة فترة مماثلة امتدت من شهر مايو حتى يونيو الماضي، مع تسيير نحو 1000 رحلة أسبوعياً من مطار دبي الدولي إلى مطار (دبي ورلد سنترال) أثناء مشروع تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي، والذي استمر لمدة 45 يوماً».

وأوضح غريفيث أن «إدارة العمليات خلال بطولة كأس العالم ستوفر لـ(مطارات دبي) فرصة مثالية لاستعراض النقاط القوية والمزايا الفريدة التي يتمتع بها مطار (دبي ورلد سنترال)، وسرعة مواكبته للمتطلبات المتغيّرة لشركات الطيران، فضلاً عن كفاءته التشغيلية لتوفير تجربة سفر سريعة وسهلة».

تعاون وتنسيق

وأكدت «مطارات دبي» حرصها الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل توفير تجربة سفر مريحة لجميع المسافرين المتجهين إلى قطر عبر «دبي ورلد سنترال» (DWC)، حيث سيتم تعيين فريق من موظفي الخطوط الأمامية في المطار، لتسهيل حركة المسافرين خلال جميع مراحل الخدمة، لضمان تجربة سفر مريحة، تتوافق مع الجدول الزمني المحدد للمغادرة.

كما سيتم تشغيل أكثر من 60 مكتباً لإتمام إجراءات السفر وتسجيل الدخول إلى المطار، و21 بوابة صعود إلى الطائرة، فضلاً عن 60 مكتب مراقبة جوازات (تسجيل الدخول أو الخروج من الدولة)، و10 بوابات ذكية، وأربعة أحزمة لاستلام الأمتعة عند الوصول، طوال فترة البطولة، للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين.

خيارات وسائل النقل

أكّدت مؤسسة مطارات دبي توفير خيارات متنوّعة من وسائل النقل من مطار «دبي ورلد سنترال» وإليه، تسهيلاً لحركة المسافرين، بما في ذلك خدمة الحافلات المجانية بين المطار ومحطتي مترو «ابن بطوطة»، و«مدينة إكسبو»، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما تتوافر أماكن مجانية مخصصة لركن السيارات للمسافرين عبر المطار تتسع لأكثر من 2500 مركبة، إضافة إلى خدمة مركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

التذكرة وبطاقة «هيّا»

يُشترط على جميع المسافرين، عبر رحلات «يوم المباراة»، التأكد من صلاحية تذكرة حضور المباراة وإبراز بطاقة «هيّا». ويقتصر وزن الأمتعة المسموح به للمسافرين على حقائب اليد حسب درجة سفرهم، ولن يتم قبول أي أمتعة مسجلة باستثناء الكراسي المتحركة وعربات الأطفال.

• المطار يستعد لرحلات «يوم المباراة» بـ120مكتب جوازات وإجراءات سفر، و21 بوابة صعود للطائرة.