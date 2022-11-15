سهم "إمباور" يرتفع في أولى تداولاته بسوق دبي المالي

ارتفع سهم "إمباور" في سوق دبي المالي بنسبة كبيرة قاربت 3.7% ليصل إلى 1.38 درهم في الربع ساعة الأولى من تداولات اليوم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 1.33 درهم.

وبلغت تداولات السهم أكثر من 91 مليون سهم خلال الدقائق الـ 15 الأولى من التداول. وشهد سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء إدراج وبدء تداول أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" ضمن قطاع المرافق العامة، برمز تداول "EMPOWER".

ويعد هذا الإدراج، الخامس في سوق دبي المالي خلال عام 2022، والرابع من بين عشرة طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية، وباكتماله ستبلغ القيمة السوقية للمجموعة 13.3 مليار درهم بناءً على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده الأسبوع الماضي عند 1.33 درهم للسهم الواحد.

وكان الاكتتاب في أسهم "إمباور" قد بدأ يوم الإثنين الموافق لـ 31 أكتوبر، من خلال طرح 10% من رأس مال "إمباور"، ما يعادل مليار سهم، ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح مرتين ليصل إلى ملياري سهم ما يعادل 20% من إجمالي رأس مالها.