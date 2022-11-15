ربط منصتي بيانات «اتصالات من &e» و«دو» في منظومة واحدة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، انتهاء عملية الربط البيني بين مزودي الخدمة في دولة الإمارات، ضمن مبادرة اتحاد مراكز تبادل الإنترنت «United IX»، موضحة أن هذه المبادرة تهدف إلى ربط منصة البيانات «SmartHub IX» المدعومة من «اتصالات من &e» ومنصة «UAE-IX» المدعومة من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، لتكون منظومة متكاملة للربط البيني على الصعيد الوطني.

وتشمل هذه الشراكة «اتصالات SmartHub IX»، و«دو datamena»، وذلك بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

ويتيح اتصال المنصتين فرصة الربط البيني لجميع المتعاملين المتصلين، بغض النظر عن مزود الخدمة، وهو التعاون الأول من نوعه في مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن «المبادرة الجديدة، تندرج ضمن مساعي الهيئة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الربط البيني والتكامل بما يخدم أهداف جذب الاستثمارات، وتقديم أفضل تجربة للشركات العالمية».

بدوره قال الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من &e»، مسعود محمد شريف، إن «هذا التعاون الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، سيسهم في تعزيز قدرات منصتنا (SmartHub IX)». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، فهد الحساوي، إن «التواصل على نحو سلس وموثوق، يشكل ركيزة أساسية للمؤسسات الحديثة التي تسعى إلى مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي».