250 مليون درهم استثمارات جديدة في مجمع الصناعات الوطنية بدبي

أعلنت «هوتباك غلوبال»، ومقرها الإمارات، عن إطلاق أكبر منشأة تصنيعية لها في مجمع الصناعات الوطنية بدبي، باستثمارات 250 مليون درهم.

وستعمل المنشأة التصنيعية المتخصصة على إنتاج منتجات تغليف عالية الأداء ومستدامة من «بولي إيثلين تيريفثاليت PET»، وسيكون المرفق أيضاً بمثابة مركز لأقسام «هوتباك» المختلفة الخاصة بالتصنيع، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية والتسويق، التي سيتم دمجها كلها في مبنى واحد.

وقال مدير مجمع الصناعات الوطنية، عبدالله الجسمي: «نعمل دائماً بما يتواءم مع الأهداف التنموية التي حددتها قيادة الدولة، حيث سيسهم انضمام العديد من المصنّعين الرائدين في السوق مثل (هوتباك) بشكل كبير في تعزيز مكانتنا القوية بصفتنا رائداً في القطاع الصناعي الإماراتي».

من جانبه، قال العضو المنتدب للمجموعة في «هوتباك غلوبال»، عبدالجبار بي بي: «يحقق المصنع نسبة صفر نفايات ويتسم بأنه صديق للبيئة»، لافتاً إلى أنه تم تجهيز منشأة مجمع الصناعات الوطنية بالقدرة على استخدام مواد بولي إيثيلين تيريفثاليت استهلاكية مُستعملة ومُعاد تدويرها بنسبة 100%.

وأضاف: «نعمل أيضاً على دمج أقسام (هوتباك) المختلفة تحت سقف واحد وتوطين عملياتنا لزيادة مستوى الكفاءة. وسيكون المرفق الذي يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة بمثابة وجهة متكاملة لمنتجات التغليف عالية الأداء والمستدامة من البولي إيثيلين تيريفثاليت.