دبي الدولي يحافظ على صدارته كأكبر محور للنقل الجوي في العالم

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال نوفمبر 2022، وصل إلى نحو 4.23 ملايين مقعد مجدول، ليحتفظ «دبي الدولي»، بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة.

وبحسب بيانات تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال الأشهر الأخيرة. وسجّل المطار نمواً في السعة المقعدية بنسبة 2.7% خلال نوفمبر الجاري مقارنة بأكتوبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي احتفظ بمركزه الأول خلال نوفمبر، بفارق وصل إلى نحو 840 ألف مقعد مجدول، مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي سجل أكثر من 3.39 ملايين مقعد، ثم مطار باريس بنحو 2.6 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي. وبلغ إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً في مطار دبي الدولي في سبتمبر الماضي نحو 4.23 ملايين مقعد، مقابل نحو 4.65 ملايين مقعد لمطار «هارتسفيلد أتلانتا»، تلاه مطار طوكيو الدولي، مسجلاً 3.8 ملايين مقعد.

عالميا، استحوذت دبي على 4 من بين أكثر 10 مسارات طيران دولية ازدحاما في العالم، وذلك بمسار الرحلات بينها وبين الرياض وجدة والكويت ولندن هيثرو. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، استحوذت دبي على 7 من أصل أكثر 10 مسارات ازدحاما وهي الرياض وجدة والكويت ولندن هيثرو ومومباي ودلهي والبحرين.

وأظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً بشكل مباشر، جاوز 215 وجهة، ضمن شبكتها العالمية في 90 دولة بقارات العالم الست، في وقت تعمل بالمطار 72 شركة طيران دولية.

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد ما نسبته 100% من شبكة الربط مع دول العالم، وأكثر من 87% من الوجهات، فضلاً عن 107% بالنسبة لعدد شركات الطيران، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».