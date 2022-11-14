«جمارك دبي»: تدوير 22.4 ألف قطعة من البضائع المقلدة

أعلنت دائرة جمارك دبي، عن قيام إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، بإعادة تدوير 22 ألفاً و436 قطعة من البضائع المقلدة لـ24 علامة تجارية من ألمانيا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليابان.

وأفادت في بيان بأن هذه العلامات التجارية شملت بضائع متنوعة تضم: هواتف، وساعات، وبطاريات، وأحذية، وحقائب، وإكسسوارات، ومواد تجميل.

وبحسب «جمارك دبي»، فقد تمت إدارة عملية إعادة التدوير، بحضور ممثلي الهيئات الدبلوماسية للولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، واليابان، وألمانيا، كما حضر عملية إعادة التدوير ممثلون عن بلدية دبي.