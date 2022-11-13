طائرة «الإمارات A380» استقطبت آلاف الزوار في معرض البحرين للطيران

استقطبت طائرة «الإمارات A380» بتقسيم الدرجات الأربع اهتماماً كبيراً من الجمهور، حيث تردد عليها أكثر من 8000 زائر خلال ظهورها ليومين في معرض البحرين الدولي للطيران (BIAS) 2022، الذي اختتم أول من أمس بقاعدة الصخير الجوية.

ووقّعت «طيران الإمارات»، و«طيران الخليج»، خلال اليوم الأول للمعرض، اتفاقية رمز مشترك، تتيح لعملاء «طيران الخليج» مواصلة سفرهم من دبي إلى العديد من وجهات «طيران الإمارات» عبر شبكة خطوطها العالمية.

ولقيت طائرة «الإمارات A380» إعجاب آلاف الزوار، الذين اطلعوا على مرافقها وتجهيزاتها الفريدة والمتقدمة، بما في ذلك مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى العديد من اللمسات الأخرى، مثل نقاط الشحن التي يمكن الوصول إليها بسهولة، وطاولة جانبية للمشروبات.

وعرضت «طيران الإمارات» أيضاً طائرة التدريب «إمبراير Phenom 100EV» التابعة لأكاديمية الإمارات للتدريب على الطيران، التي ترددت عليها أعداد كبيرة من المهتمين بمهنة الطيران من الجنسين.

وتعد «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات «إيرباص A380» في العالم. وتشغل حالياً نحو 80 طائرة من هذا الطراز، تخدم 37 وجهة في 26 دولة انطلاقاً من دبي، مع خطط لتشغيل المزيد من خدمات A380 بنهاية السنة المالية الجارية. وبدأت «طيران الإمارات»، مطلع نوفمبر الجاري، برنامجاً ضخماً، يستغرق تنفيذه عامين، بكلفة مليارات عدة من الدولارات، لتحديث 120 طائرة، حيث سيجري تغيير المقصورات الداخلية، بما في ذلك تركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.