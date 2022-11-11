إدراج 4 أسهم إماراتية بمؤشرات «إم إس سي آي» العالمية للأسواق الناشئة

كشفت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات «إم إس سي آي» MSCI، اليوم الجمعة، عن إضافة أربعة أسهم مدرجة بأسواق المال المحلية إلى المؤشرات العالمية الناشئة.

وتمت إضافة سهما «ملتيبلاي» و«كيو القابضة» المدرجين بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى المؤشر القياسي العالمي، فيما أضيف سهم شركة سوق دبي المالي وسهم مصرف الشارقة الإسلامي إلى مؤشر الشركات الصغيرة.

وفي المقابل، ووفقاً للمراجعة فقد تم خروج سهم شركة شعاع كابيتال المدرج بسوق دبي المالي من مؤشر الشركات الصغيرة.

وتعتبر «إم إس سي آي» أكبر مؤسسة لمؤشرات الأسواق في العالم، وترتبط مجموعة مؤشراتها للأسواق الناشئة بأصول قيمتها نحو 1.8 تريليون دولار.