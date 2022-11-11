«تعليم» تحدّد النطاق السعري لطرحها بين 2.95 و3 دراهم للسهم

أعلنت مجموعة تعليم القابضة، أمس، بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي، وتحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين (2.95 و3 دراهم) للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للأسهم ستراوح بين 2.962 وثلاثة ملايين درهم، فيما من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 18 نوفمبر الجاري، وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 29 نوفمبر 2022.

وأوضحت المجموعة في بيان، أن النطاق السعري، يتضمن إجمالي 254 مليوناً و237 ألفاً و288 سهماً، تمثل 25.32% من رأسمال مجموعة تعليم بسعر 2.95 درهم للسهم الواحد، وإجمالي 250 مليون سهم، تمثل 25% من رأسمال المجموعة بسعر ثلاثة دراهم للسهم الواحد.

وتسعى المجموعة إلى زيادة رأسمالها بإجمالي 750 مليون درهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال الطلبات المقدمة من المستثمرين المحترفين فقط.

ويتكون الطرح بالكامل من أسهم جديدة، هي الأسهم المُصدرة حديثاً في المجموعة لزيادة رأس المال.

وتعتزم المجموعة استخدام عوائد الطرح الصافية لتوسيع شبكة مدارسها (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).

وبدأت فترة الاكتتاب لكل شريحة من الشرائح الأولى والثانية والثالثة اعتباراً من أمس، وتنتهي في 16 من نوفمبر الجاري للشريحتين الأولى والثالثة، فيما تنتهي في تاريخ 17 نوفمبر للشريحة الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تعليم»، آلان ويليامسون: «شهدنا اهتماماً كبيراً بالطرح العام الأولي لمجموعتنا منذ الإعلان عن نيّة طرح أسهمنا بتاريخ 31 أكتوبر 2022، يسرنا الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لجميع المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين ومجتمع مدرستنا، من خلال شريحة أولياء الأمور والموظفين المؤهلين».