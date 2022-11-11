أرباح «دبي للاستثمار» تقفز 227% إلى 1.48 مليار درهم في 9 أشهر

حققت شركة دبي للاستثمار أرباحاً صافية بلغت 1.489 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققة زيادة بنسبة 227%، مقارنة بـ456 مليون درهم أرباحاً سجلتها الشركة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان أن ارتفاع الأرباح يرجع بشكل أساسي، إلى المكاسب التي تحققت جرّاء تخارج 50% من حصة الأغلبية وأرباح القيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في شركة «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول)، والتي بلغت قيمتها 980 مليون درهم.

كما واصلت الشركات المتخصصة في قطاع التصنيع والمقاولات والخدمات التابعة للمجموعة أداءها القوي. وسجل إجمالي الإيرادات في المجموعة نمواً بارزاً وصل إلى 3.3 مليارات درهم، لفترة الأشهر التسعة الأولى في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ2.6 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن «الشركة نجحت في الحفاظ على زخمها وقوتها الدافعة، وتحقيق أداء ثابت ومتسق على امتداد هذا العام، الأمر الذي يعكس مرونة نموذج الأعمال الذي نعتمده».

وأضاف أن «الأداء القوي الذي ميّز الربع الثالث من العام الجاري، جاء نتيجة لقدرتنا على إيجاد قيمة مضافة كبيرة من خلال عمليات تخارج مدروسة، أسهمت في تحقيق تلك الأرباح، الأمر الذي يشكل دلالة واضحة على نجاح الاستراتيجية التي تعتمدها (دبي للاستثمار)».

وأشار بن كلبان إلى أنه تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عائدات عالية للمساهمين تمت الموافقة على توزيع الأرباح المرحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الثالث.