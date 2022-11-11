«إينوك» و«آي إتش آي» اليابانية تستكشفان فرص إنتاج الأمونيا الخضراء في الإمارات

وقّعت مجموعة «إينوك»، وشركة «آي إتش آي» اليابانية للصناعات الثقيلة، مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية إنشاء سلسلة توريد الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا منخفضة الكربون في دولة الإمارات.

يأتي ذلك، في إطار مساعي دبي ودولة الإمارات في ترسيخ قواعد الاقتصاد الأخضر، وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في استحداث وتبنّي حلول وبدائل الطاقة الصديقة للبيئة.

ووقّع كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، والرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الحلول وتطوير الأعمال لدى «آي إتش آي»، جون كوباياشي، المذكرة التي تقضي بإجراء الطرفين الدراسات ذات الصلة على مراحل متتالية لإنتاج الأمونيا الخضراء في دولة الإمارات، بما في ذلك الدراسات والدراسات الأولية للجدوى لإنشاء مصنع إنتاج متكامل هو الأول من نوعه في دبي، فضلاً عن الدراسة والدراسة الأولية لهندسة وتصميم المراحل الأساسية لكل من المصنع التجريبي ومصنع الإنتاج المتكامل.

كما يقضي التفاهم إلى البدء في الإنتاج بتصدير الوقود المنتج إلى اليابان، والاستفادة به داخل دولة الإمارات وفي عموم المنطقة لإمداد السفن بالوقود ولغيرها من الاستخدامات.

وجاءت هذه الشراكة تأكيداً لمكانة دبي مركزاً للابتكار ونموذجاً للاستدامة الاقتصادية والبيئية، وفي إطار جهود «إينوك» للإسهام في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

وعلاوة على ذلك، تدعم الشراكة المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للحياد المناخي 2050، وهي الحملة الوطنية الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.