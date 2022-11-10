«مجموعة الإمارات» تحقق 4.2 مليارات درهم أرباحاً صافية قياسية نصف سنوية

أعلنت «مجموعة الإمارات» عن نتائجها خلال الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية 2022-2023، كاشفة أنها حققت أرباحاً صافية قياسية بلغت 4.2 مليارات درهم، وأرباحاً تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، بلغت 15.3 مليار درهم، في وقت سجلت فيه الإيرادات 56.3 مليار درهم، بنمو نسبته 128% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

أداء قياسي

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «حققنا هذا الأداء القياسي في الأشهر الستة الأولى من 2022-2023 بفضل التخطيط المستقبلي، والاستجابة السريعة، وجهود والتزام مواردنا البشرية الموهوبة».

وأضاف سموّه: «تسارعت عملية تعافي عملياتنا عبر المجموعة، وخفف عدد كبير من الدول قيود السفر أو أزالها، وكنا مستعدين، ومن أوائل المستجيبين لتلبية الطلب القوي، بفضل خطط أعمالنا المرسومة، ودعم شركائنا في الصناعة، واستثماراتنا المستمرة في الأفراد والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات».

وتابع سموّه: «سنواصل خلال الأشهر المقبلة التركيز على إعادة عملياتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوظيف المهارات المناسبة لمتطلباتنا الحالية والمستقبلية». ونتوقع أن «يظل طلب المتعاملين عبر أقسام أعمالنا قوياً في النصف الثاني من السنة المالية. ومع ذلك، فإن الأفق لا يخلو من الرياح المعاكسة، ونحن نراقب عن كثب التكاليف التضخمية والتحديات الكلية الأخرى، مثل قوة الدولار والسياسات المالية للأسواق الرئيسة».

واختتم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تصريحاته بالقول: «نتوقع عودة المجموعة إلى الربحية في نهاية سنتنا المالية الكاملة».

«مجموعة الإمارات»

وسجّلت «مجموعة الإمارات» في النصف الأول من السنة المالية الجارية، أرباحاً صافية قياسية بلغت 4.2 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، محققة بذلك تحوّلاً بنحو 10 مليارات درهم من خسائر بلغت 5.7 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حققت المجموعة أرباحاً تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، بلغت 15.3 مليار درهم (4.2 مليارات دولار)، في تحول هائل من أرباح 5.6 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يُعدّ مؤشراً على ربحية تشغيلية قوية.

وبلغت إيرادات المجموعة 56.3 مليار درهم (15.3 مليار دولار) عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2022-2023 بنمو 128%، مقابل 24.7 مليار درهم (6.7 مليارات دولار) في السنة الماضية. ونجم هذا النمو عن الطلب القوي على النقل الجوي في جميع أنحاء العالم، مع مزيد من تخفيف وإزالة قيود السفر المتعلقة بالجائحة.

وأنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 بمركز نقدي قوي، حيث بلغت أرصدتها 32.6 مليار درهم (8.9 مليارات دولار) في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ25.8 مليار درهم (7.0 مليارات دولار) كما في 31 مارس 2022.

وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطاتها النقدية القوية لدعم متطلبات الأعمال، بما في ذلك مدفوعات الديون، والالتزامات المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

«طيران الإمارات»

من جانبها، واصلت «طيران الإمارات» التركيز على استعادة شبكة الركاب العالمية واتصالاتها من خلال مركزها في دبي، واستئناف الخدمات، وإضافة رحلات لتلبية طلب المتعاملين عبر الأسواق.

وأطلقت في يونيو الماضي، خدمتها إلى تل أبيب، كوجهة جديدة، كما أبرمت في الأشهر الستة الأولى من 2022-2023 اتفاقيات «مشاركة بالرمز»، واتفاقيات «إنترلاين» مع 12 شركة طيران، هي: «إيرلينك»، «إيجيان»، «إيتا إيرلاينز»، «إير بالتيك»، «إير كندا»، «بامبو إيرويز»، «باتيك إير»، «فين إير»، «الملكية المغربية»، «سكاي إكسبريس»، «صن كانتري إيرلاينز»، و«يونايتد إيرلاينز».

الركاب والشحن

وبحلول 30 سبتمبر 2022، كانت «طيران الإمارات» تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 140 مطاراً، باستخدام كامل أسطولها من طائرات «بوينغ 777»، و73 طائرة «A380».

وتسلمت «طيران الإمارات» خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية طائرتي شحن جديدتين من طراز «بوينغ 777»، وأخرجت طائرة شحن من أسطولها، في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد للحدّ من الانبعاثات، وتشغيل طائرات حديثة ذات كفاءة عالية. كما بدأت «طيران الإمارات» في نوفمبر الجاري برنامجها الذي يتكلف مليارات عدة من الدولارات لتعديل وتحديث 120 طائرة بأحدث المنتجات وتصاميم المقصورات الداخلية.

وخلال المدة من الأول من أبريل وحتى 30 سبتمبر 2022، نقلت «طيران الإمارات» 20 مليون راكب بنمو نسبته 228% عن المدة ذاتها من السنة الماضية. كما نقلت «الإمارات للشحن الجوي» 936 ألف طن، أي أقل بنسبة 14% من المدة ذاتها من السنة الماضية، نظراً لأن «طيران الإمارات» أعادت الطائرات التي حوّلتها للشحن إلى أسطول الركاب.

أرباح الناقلة

وفي النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، حققت «طيران الإمارات» أرباحاً قياسية قدرها 4.0 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، مقارنة بخسائر قدرها 5.8 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) في المدة ذاتها من السنة الماضية.

وعلى الرغم من أوضاع أسعار صرف العملات غير المواتية، فإن إيرادات «طيران الإمارات»، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، سجلت 50.1 مليار درهم (13.7 مليار دولار) بنمو نسبته 131%، مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، التي بلغت 21.7 مليار درهم (5.9 مليارات دولار).

التكاليف التشغيلية

بدورها، ارتفعت التكاليف التشغيلية لـ«طيران الإمارات» بنسبة 73%، مع ارتفاع الطاقة الكلية بنسبة 40%، نتيجة لزيادة تكاليف الوقود بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة كميات الوقود المستهلكة بنسبة 65% نتيجة النمو الكبير في العمليات الجوية، خلال فترة الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر، إضافة إلى تضاعف معدل أسعار النفط في تلك الفترة.

واستأثر الوقود، الذي كان يشكّل أكبر نسبة في الكلفة التشغيلية لسنوات ما قبل الجائحة، بنسبة 38% من الكلفة التشغيلية في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، مقارنة بـ20% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتضاعفت أرباح «طيران الإمارات» التشغيلية (قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين) ثلاث مرات تقريباً إلى 14.7 مليار درهم (4.0 مليارات دولار)، مقارنة بـ5.0 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) في المدة ذاتها من السنة السابقة.

أحمد بن سعيد:

■ «حققنا الأداء القياسي في الأشهر الستة الأولى من 2022-2023 بفضل التخطيط المستقبلي، والاستجابة السريعة، وجهود والتزام مواردنا البشرية الموهوبة».

■ «سنواصل خلال الأشهر المقبلة التركيز على إعادة عملياتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوظيف المهارات المناسبة لمتطلباتنا الحالية والمستقبلية».

«طيران الإمارات» تسجل 131% نمواً في الإيرادات إلى 50.1 مليار درهم.

93.89 ألف موظف

توسّعت قاعدة موظفي «مجموعة الإمارات»، مقارنة بـ31 مارس 2022، بنسبة 10%، ليصل إجمالي أعداد العاملين في 30 سبتمبر 2022 إلى 93 ألفاً و893 موظفاً. كما شرعت كل من «طيران الإمارات» و«دناتا» في حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.

15.3

مليار درهم أرباحاً تشغيلية للمجموعة قبل الفوائد والضرائب.

32.6

مليار درهم الأرصدة النقدية للمجموعة.

140

مطاراً تسيّر «طيران الإمارات» رحلات ركاب وشحن إليها بنهاية سبتمبر 2022.

20

مليون راكب نقلتهم «طيران الإمارات» من أول أبريل حتى 30 سبتمبر.

4

مليارات درهم أرباح «طيران الإمارات» خلال النصف الأول.

12

اتفاقية «مشاركة بالرمز» و«إنترلاين» أبرمتها «الناقلة» في ستة أشهر.