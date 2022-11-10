"أبوظبي للاستثمار" و"نون" يتعاونان لإطلاق أكبر مركز للتوزيع في الدولة

أعلنت نون دوت كوم، منصة التجارة الإلكترونية الرقمية في الشرق الأوسط، عزمها بناء أكبر مركز للتوزيع وتوصيل الطلبات في دولة الإمارات بأبوظبي، وذلك في إطار استثماراتها القوية في قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو في الإمارة. ويأتي هذا المرفق الضخم، الذي سيمتد على مساحة 252 ألف متر مربع، ثمرة التعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار ونون، حيث سيوفر آلاف الوظائف، ويدعم المرحلة التالية من النمو الاقتصادي الرقمي للإمارة.

وسيتم تصميم وبناء مركز نون الجديد للتوزيع، الذي يقع في كيزاد، باستخدام حل "التطوير حسب الطلب" الذي تقدمه مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، بحيث تستفيد الشركة من موقع الإمارة الاستراتيجي ومركزها الهام للاتصال من أجل الارتقاء بخدمات التوصيل للملايين من عملائها في الدولة، وإتاحة فرص جديدة أمام الشركات الصغيرة لبيع منتجاتها عبر الإنترنت من خلال منصة نون. وسيعمل المركز على تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال إدخال تقنيات الأتمتة الجديدة.

وبالمقابل سيمنح مكتب أبوظبي للاستثمار شركة نون العديد من الحوافز بما فيها المالية لتطوير مركزها، في حين ستقدم منظومة أبوظبي لدعم الشركات والبنية التحتية المتطورة لمجموعة كيزاد، أساساً متيناً لتمكين النمو السريع لعمليات نون في معالجة الطلبات والتوزيع في المنطقة.

وقال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، "تساهم أبوظبي في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية العالمي من خلال تهيئة بيئة محفزة لازدهار شركات الابتكار الطموحة، وتعد هذه الشراكة التي أبرمتها نون مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد، في غاية الأهمية من حيث الحجم والتأثير، نظراً لما توفره من الآلاف من الوظائف، وكذلك الفرص الجديدة للقطاع الخاص، للاندماج مع منصات التجارة الإلكترونية ومنظومة الابتكار في الإمارة من خلال الاستفادة من خبرات نون اللوجستية المتطورة والابتكار والتكنولوجيا. وسيعزز مركز نون للتوزيع وإيفاء الطلبات الجديد مكانة أبوظبي المتنامية في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، كما سينعش أعمال القطاعات الأخرى التي تشمل أنشطتها النقل والتخزين."

ويتيح مركز نون الأكبر من نوعه في دولة الإمارات، والذي تعادل مساحته 35 ملعباً لكرة القدم، التسليم السريع للمنتجات في جميع أنحاء الدولة، وسيكون بمثابة مركز رئيسي لخدمة مراكز معالجة وتسليم الطلبات الأصغر حجماً في نون. وستتميز هذه المنشأة بتقنيات أتمتة حديثة لعمليات التخزين، وحركة نقل سلسة للمواد، وإمكانات فرز متقدمة. ولتشغيل هذا المرفق الضخم ستعمد نون إلى تعيين ما يزيد على 6,000 موظف جديد، من مختلف المستويات المهارية بدءاً من المبتدئين وحتى المناصب التنفيذية، مما يسهم في خلق فرص جديدة للمواهب على اختلاف مستوياتها التعليمية وخلفياتها ومهاراتها في الإمارة.

كما ستسهم هذه المنشأة في تعزيز التجارة الإلكترونية كقطاع فرعي ناشئ ضمن مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع النمو في الإمارة. وستمكن رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وتلك الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من منصة نون، وتقنياتها المتقدمة، وشبكات التسليم الواسعة؛ والقادرة على الوصول إلى المزيد من العملاء الجدد. وستعمل نون وفق سياسة التجارة الإلكترونية التي أطلقتها أبوظبي في أغسطس 2021، لتشجيع وتعزيز فرص الاستثمار في الإمارة.

من جانبه، قال مؤسس منصة التجارة الإلكترونية "نون" محمد العبار: "سيجمع مركز التجارة الالكترونية الجديد في أبوظبي ملايين العملاء والآلاف من الشركات، في خطوة من شأنها دعم المرحلة التالية من النمو في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات والمنطقة، وبصفتنا شركة تكنولوجيا محلية، يقع على عاتقنا مهمة الابتكار وتطوير بنى تحتية متقدمة لتحقيق مستقبل رقمي واعد ومزدهر، فهذه المنشأة الجديدة لا تستهدف نمو شركة نون فحسب، بل هي لبنة إضافية لتعزيز التجارة الالكترونية في الدولة. ونحن سعداء بالتعاون مع رواد القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات، مثل مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد، لرفد مجتمعنا وبلدنا بوسائل عالمية المستوى للمضي قدماً في تحقيق التقدم والنجاح."

كذلك وقعت نون، في إطار هذا المشروع، اتفاقية منفصلة مع مجموعة كيزاد لتطوير مركز التوزيع وإيفاء الطلبات، بحيث تستفيد الشركة من خدمة "التطوير حسب الطلب" التي تقدمها المجموعة، وذلك لتشييد منشأة تتميز بمساراتها السريعة وخدماتها ذات الجودة العالية. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المنشأة في عام 2024، وستُسلم كمبنى مستدام يتوافق مع تصنيف الاستدامة من فئة "لؤلؤتين"، والذي يتضمن مزايا للحد من استهلاك المياه والطاقة، وخفض مستوى النفايات، واستخدام المواد المحلية، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات النقل، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأشار الرئيس التنفيذي – المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي عبدالله الهاملي، إلى التزام مجموعة كيزاد بمواصلة الجهود والعمل في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والصناعات الاستراتيجية المتطورة.

وقال: "تحرص مجموعة كيزاد على إنشاء بنية تحتية حديثة وتوفير محفظة واسعة من الخدمات المتخصصة والتي من شأنها تمكين التوسع السريع لقطاع التجارة الإلكترونية، ودعم منظومة عمله الجديدة في المنطقة والتي ترتكز على خدمات تسليم المنتجات في نفس اليوم. وسيتمكن المتعاملون بفضل عروض الخدمات المخصصة التي توفرها مجموعة كيزاد من مرافق التخزين المرنة والمقرونة بخبرات متجر نون الواسعة في توفير حلول التجارة الإلكترونية، من الحصول على خيارات متنوعة عبر هذه المنصة الرائدة تشمل خدمات ميسرة وأسعاراً أكثر تنافسية. ويسهم المركز الجديد لمتجر نون بفضل موقعه الاستراتيجي في كيزاد في تلبية احتياجات الشركات المحلية والعالمية ويعزز إمكانية الوصول إلى متعاملين جدد في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا".

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار قدم دعمه إلى 18 شركة أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ عام 2021، وذلك تعزيزاً لمسيرتها الابتكارية في أبوظبي، حيث أسهم هذا الدعم في قيام العديد من الشركات الرائدة، مثل "يوريكا" و"كولساين"، في توسيع عملياتها في أبوظبي، بهدف تسريع التحول الرقمي، بينما أنشأت شركات أخرى مثل "أنغامي"، و"بيسبن جلوبال"، و"ستارزبلاي آرابيا"، مقرات لها في الإمارة، جالبة معها تقنياتها وقدراتها المتطورة.