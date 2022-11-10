ديوان المحاسبه يطلق دليل التعاون المهني بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد

أطلق ديوان المحاسبة الدليل المهني للتعاون بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد خلال الجلسة الرئيسية لافتتاح الدورة الرابعة والعشرين للكونغرس الدولي للأجهزة الرقابية الذي تستضيفه البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو خلال الفترة من 7-11 نوفمبر الجاري وذلك بحضور أصحاب المعالي الوزراء رؤساء الأجهزة الرقابية الأعضاء بمنظمة الانتوساي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب العميمي إن إطلاق هذا الدليل يأتي ضمن مشروع تنفيذ إعلان أبوظبي الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. .و يعكس اهتمام وحرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى مكافحة الفساد والحد من أثاره الضارة على المجتمعات والشعوب.

وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يقود فريق عمل دولي أسند إليه تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة الانتوساي والأمم المتحدة وذلك من أجل توظيف خبرات الأجهزة الرقابية في عملية الحماية من الفساد وكشفه ومعاقبة مرتكبيه وبما يضمن الحفاظ على الأموال العامة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة الدول في بلوغ مستهدفات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.