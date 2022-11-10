"تعليم القابضة" تستهدف جمع 204 ملايين دولار من طرح في سوق دبي

كشفت شركة "تعليم القابضة" مشغلة المدارس الخاصة بدبي اليوم الخميس عن استهدفها لجمع ما يصل إلى 204 ملايين دولار في الطرح العام الأولي لأسهمها.

وحددت الشركة النطاق السعري للاكتتاب عند 2.95 درهم إلى 3 دراهم للسهم.

وتخطط لبيع ما يصل إلى 254.2 مليون سهم أو نحو 25.32% من الأسهم، فيما حجزت هيئة الإمارات للاستثمار 5%.

تخطط "تعليم" لاستخدام عائدات الاكتتاب في طرح أربع مدارس متميزة جديدة في دبي وأبوظبي. وتخطط للحفاظ على توزيعات الأرباح عند المستويات الحالية وزيادة مدفوعاتها بما يتماشى مع نمو الأرباح في المستقبل.

يبدأ الاكتتاب العام بأسهم شركة "تعليم" اليوم وسيجري الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 18 نوفمبر الجاريومن المخطط أن يبدأ تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر.

يُذكر أن المجموعة المالية "إي إف جي هيرميس" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" هما المديران الرئيسيان للطرح.

تدير شركة "تعليم" 26 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، وتقدم مناهج بريطانية وأميركية بالإضافة إلى البكالوريا الدولية. ويمثل طرح أسهمها للاكتتاب العام خطوة نادرة للقطاع الخاص بالإمارات وسط هيمنت الشركات المملوكة للحكومة على طروحات الأسهم الجديدة حتى الآن هذا العام.

مثلت طروحات الأسهم في سوق الشرق الأوسط نقطة مضيئة في سوق قاتمة عالمياً لمبيعات الأسهم الجديدة، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط في بداية عام 2022، بالإضافة إلى زيادة تدفقات المستثمرين، إلى موجة من عمليات الإدراج في المنطق التي حققت أفضل نصف أول لها على الإطلاق في سوق الأسهم.

اجتذب طرح شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي في دبي (إمباور) يوم الأربعاء طلبات اكتتاب بقيمة 34 مليار دولار لعرضها البالغ 724 مليون دولار. ومن المقرر أيضاً إدراج شركة "أمريكانا" للمطاعم العالمية، المشغلة لمطاعم "كنتاكي" و"بيتزا هت" في الشرق الأوسط.