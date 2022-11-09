2500 شركة تعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها في «غلفود للتصنيع»

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، معرض «غلفود للتصنيع 2022»، في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، بمشاركة دولية واسعة.

واستعرضت أكثر من 2500 شركة مشاركة أحدث ابتكاراتها وحلولها عبر فعاليات المعرض المختلفة.

واشتملت أجندة اليوم الأول من المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، على باقة من ورش العمل الحصرية في مجال ميتافيرس الطعام، والتي تستعرض ما يمكن للطهاة والمطابخ ومدارس الطهي والمطاعم والفنادق القيام به في عالم الميتافيرس.

دور محوري

وقالت نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن «معرض (غلفود للتصنيع) يلعب دوراً محورياً في دعم رؤية دولة الإمارات لدعم استراتيجية النمو الطموحة من خلال مبادرات مهمة، مثل (مشروع 300 مليار)». وأضافت: «يسرنا أن نتعاون مع مجموعة من أفضل العلامات التجارية وصناع القرار حول العالم من مختلف القطاعات، لاسيما أنّنا نستضيف النسخة الأفضل على الإطلاق من الفعاليات».

تكنولوجيا الغذاء

وشهد اليوم الأول من المعرض العديد من النقاشات، التي شاركت فيها نُخبة قادة القطاع العالمي في قمة تكنولوجيا الغذاء، والتي سلّطت الضوء على مكانة دبي مركز عالمياً رائداً وتنافسياً لأنشطة التصنيع. وضمت قائمة المشاركين في النقاشات الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، الذي أكد أهمية تعزيز الأمن الغذائي بما يحقق نمواً مستداماً لاقتصاد دولة الإمارات.

وقال إن الإمارات تحقق نتائج استثنائية في التوافق ما بين الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية الأمن الغذائي.

كفاءة الموانئ

من جهته، تطرّق الرئيس التنفيذي للعمليات في المجمّعات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية، أحمد سلطان الحدّاد، إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز كفاءة الموانئ، الذي أسهم في تطوير قطاع تصنيع المأكولات والمشروبات.

وأضاف أن عدد الشركات المسجلة في موانئ دبي وصل إلى أكثر من 1000 شركة ممتدة على أكثر من مليون متر مربع، التي تواصل تحقيق نمو مستدام لأعمالها.

ديناميكية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إفكو أوت أوف هوم»، أرزو عليباز، إن «معرض (غلفود للتصنيع) يعد المنصة الأكثر ديناميكية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات». وأضاف عليباز: «من خلال المشاركة في (غلفود للتصنيع 2022)، نتطلع إلى تقديم الحلول الجديدة المبتكرة، وإلهام صناعة الأغذية والمشروبات من خلال حلولنا المتطورة التي تسهم في تطوير مستقبل الغذاء».

• المعرض نظّم ورش عمل حصرية في مجال ميتافيرس الطعام.

4 فعاليات

تستمر فعاليات معرض «غلفود للتصنيع 2022» حتى 10 من نوفمبر الجاري، بالتزامن مع أربع فعاليات رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، تشمل «غلف هوست»، ومهرجان المأكولات المتخصصة، ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة (المعروف سابقاً باسم يامكس الشرق الأوسط)، فضلاً عن معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.