«مالية دبي».. الجهة الرائدة في التحوّل الرقمي الحكومي من «ماستركارد»

نالت دائرة المالية في حكومة دبي لقب «الجهة الرائدة في التحوّل الرقمي الحكومي» من «ماستركارد»، خلال حفل أقامته الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. وأفادت «مالية دبي» في بيان، أمس، بأنها مُنحت اللقب لقاء تميزها في دفع جهود التحوّل الرقمي في حكومة دبي، وتمكين المتعاملين مع الحكومة من أفراد ومؤسسات من سداد رسوم الخدمات عبر قنوات السداد الذكية، باستخدام مختلف البطاقات المصرفية.