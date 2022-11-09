«جمارك دبي» تنجز 19 مليون معاملة في 9 أشهر

أفادت دائرة جمارك دبي، أمس، بأن المعاملات الجمركية التي أنجزتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت نمواً بنسبة 8% إلى 19 مليون معاملة، مقارنة مع 17.6 مليون معاملة سجلتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد البيانات الجمركية إلى 16.6 مليون بيان جمركي مقارنة مع 15.6 مليون.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إن «القطاع التجاري، يعد أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد المحلي، ونعمل في (جمارك دبي) على تطوير أنظمة جمركية ذكية عالمية المستوى لتسهيل وأتمتة الإجراءات بهدف دعم الشركات والتجار وزيادة العائد على أعمالهم وأنشطتهم التجارية وكذلك استقطاب استثمارات جديدة، لاسيما في التجارة الرقمية».

وأوضح مصبح أن «نسبة المعاملات التي أنجزت عبر الأنظمة الذكية للدائرة، سجلت 99.6% بعدد 18.965 مليون معاملة، حيث تستطيع أنظمة الدائرة المتطورة منح الموافقة الإلكترونية التلقائية بدون أي تدخل بشري لنحو 98% من المعاملات الجمركية والمتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات».

وسجلت خدمة تقديم مطالبات الاسترداد للرسوم الجمركية 860 ألف مطالبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 724 ألف مطالبة للفترة نفسها من العام الماضي.