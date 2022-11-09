«الطيران المدني»: أداء قوي لقطاع النقل الجوي

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات يشهد مؤشرات أداء قوية من حيث أعداد كل من المسافرين والرحلات التي تشغلها الناقلات الجوية، فضلاً عن الوجهات الجديدة، أو تلك التي تم استئناف التشغيل إليها إثر جائحة (كوفيد-19)»، مشيراً إلى أداء مالي قوي للناقلات الوطنية.

وتوقع السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أن يزداد الطلب على السفر مع موسم العطلات نهاية العام الجاري وفترة الربع الأخير منه، لافتاً إلى أن الناقلات الوطنية تشغل رحلاتها الجوية حالياً إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم في قارات العالم الست.

وقال إن «الناقلات الوطنية الإماراتية تشغل حالياً أسطولاً يصل إلى 499 طائرة، في وقت يشهد فيه قطاع النقل الجوي في الدولة، معدلات نمو كبيرة ومتواصلة، في إطار التعافي من الظروف التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)».

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، فإن أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، ازدادت بنسبة بلغت نحو 100%، مقارنة بالأعداد المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتتوقع الهيئة أن ترتفع أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 90 مليون مسافر، على أن يشهد العام المقبل أداءً مقارباً لمستويات عام 2019، أي قبل الجائحة من حيث عدد المسافرين على أساس سنوي.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة مطارات دبي، فقد حقق مطار دبي الدولي أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2022، ما أسهم في ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار خلال الأشهر الستة الأولى إلى نحو 27.9 مليون مسافر، ليتجاوز عدد المسافرين خلال العام الماضي بنحو 1.2 مليون مسافر، عندما بلغ الإجمالي 26.7 مليون مسافر.

وأعلنت شركة مطارات أبوظبي، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، عن نتائج حركة المسافرين للنصف الأول من العام الجاري، والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين، حيث بلغت نحو 6.3 ملايين مسافر عبر مطارات: «أبوظبي الدولي»، «العين الدولي»، «البطين للطيران الخاص»، إضافة إلى مطاري «دلما» و«جزيرة صير بني ياس».

مطار الشارقة

حقق مطار الشارقة معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة 142.74% (تقارب ستة ملايين مسافر)، مقارنة بـ2.449 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2021. كما شهد المطار نمواً في حركة الطائرات لتسجل 41 ألفاً و189 رحلة، مقارنة بـ21 ألفاً و709 رحلات في النصف الأول من عام 2021 بنسبة زيادة 89.73%.