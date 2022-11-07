جمارك دبي تستعرض تجربتها في التميز المؤسسي

استقبلت جمارك دبي وفداً من هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في منهجية التميز المؤسسي وإدارة العمليات في جمارك دبي.

وعرضت جمارك دبي تجربتها في تطوير قدراتها لتحقيق أفضل مستويات التميز المؤسسي من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية والتجارية المقدمة للمتعاملين من أجل اسعادهم وتمكينهم من تحقيق قيمة مضافة حقيقية نتيجة لاختيارهم دبي مقصدا لعملياتهم التجارية، كما تم عرض استراتيجية جمارك دبي والمستهدفات التي تتبعها الدائرة لتطوير وإدارة العمليات عبر الابتكارات والتحول التقني.

وتضمن اللقاء عرضا من قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي، تناول تخطيط وتنفيذ مشاريع الجودة، وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي على أنظمة إدارة الجودة، تسهيل والإشراف على عمليات التدقيق الخارجي لأنظمة إدارة الجودة بالتعاون مع الإدارات والمراكز الجمركية وكذلك العمل على نشر ثقافة الجودة في الدائرة.

وأعرب وفد هيئة الثقافة والفنون عن تقديره الكبير لتجربة جمارك دبي في تحقيق التميز المؤسسي عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية من خلال اتباع أحدث المنهجيات الدولية الحديثة للتطوير والتميز.