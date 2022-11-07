«دلسكو» تطلق أكاديمية تدريب جديدة لدعم صناعة الطيران

أطلقت شركة «دلسكو»، العاملة في مجال الحلول المتكاملة بالإمارات، المرحلة الأولى من «أكاديمية دلسكو للتدريب»، في مشروع محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب.

وأفادت «دلسكو» في بيان أمس، بأنها تهدف من خلال الأكاديمية الجديدة، إلى تعزيز قدرات القيادة للمجموعات الصناعية التي تقدم «دلسكو» خدماتها لها.

وأضافت أن الأكاديمية، التي تغطي مساحة قدرها 7600 متر مربع، تهدف أيضا إلى تدريب السائقين على مختلف أنواع المركبات الصناعية بشكل كامل، مثل التدريب على قيادة الحافلات متوسطة الحجم، والحافلات الصغيرة، والدراجات النارية، والرافعات الشوكية، والقاطرات، والجرارات، والمنصات المتحركة والسيارات، في بيئة عمل متكاملة تماماً، ومماثلة بخدماتها اللوجستية لما هو متوفر في المطارات الفعلية والموانئ والمزارع وقطاع النقل.

وتخطط «أكاديمية دلسكو للتدريب»، إلى ضمان كفاءة السائقين وتحسين مهاراتهم النظرية والعملية، بهدف التقليل من الحوادث إلى أدنى حد، تمهيداً لوصول نسبة الحوادث المتوقعة إلى مستوى الصفر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو، ديفيد ستوكتون: «أطلقنا أكاديمية التدريب الخاصة بنا لتمكين مجموعتنا من السائقين الحاليين والجدد، للحصول على التدريب الأمثل، وتحقيق أفضل أداء في مجال صناعة الطيران بدولة الإمارات».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إن «أكاديمية التدريب ستضيف قيمة عالية للمنظومة الكاملة لمشروع محمد بن راشد للطيران».

وأضاف أن «المنشأة الجديدة ستعمل على إثراء القطاع بالمهارات اللازمة، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كأحد مراكز الطيران الرائدة في العالم».

