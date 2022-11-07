معرض جلفود للتصنيع 2022 ينطلق غداً

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن انطلاق معرض جلفود للتصنيع، الفعالية التجارية الرائدة على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات، يوم غد الموافق 8 نوفمبر ولغاية 10 نوفمبر لاستعراض أحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ويساهم المعرض الرائد، الذي يستمر لثلاثة أيام، في تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للصناعة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، مع تسليط الضوء على أبرز مزايا سوق دبي العالمي. وتجمع الفعالية تحت مظلتها مجموعة من الشركات وقادة الفكر الأكثر إبداعاً في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، للارتقاء بقطاع التصنيع الإماراتي إلى أعلى المستويات العالمية، تماشياً مع حملة "اصنع في الإمارات".

وتتضمن الفعالية عروضاً توضيحية مباشرة لحلول التصنيع المستقبلية المتقدمة ضمن بيئة إنتاج واقعية، بما فيها من مفاهيم مبتكرة ومساحات الواقع المعزز. ويقدّم معرض جلفود للتصنيع 2022 للضيوف تجربة صحة وعافية غامرة ومتكاملة من خلال RE-IMAGINE WELLNESSTM، برنامج العافية المبتكر والحصري لشركة آي إف إف الدولية للعطور، مع تشكيلة من المشروبات المحضرة خصيصاً لتعزيز تجربة العافية من قبل شركة هيلث شوتس.

وتدعو شركة كيري زوار المعرض لاختبار نموذج مصغر وأولي عن السوق، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجربة تقنيات وحلول التغليف ثم مسح رمز الاستجابة السريعة والتعرف على تفاصيل هذه التقنيات وأبرز توجهات القطاع في المنطقة مع استكشاف بعض النكهات الجديدة والمميزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إنانش إيشيك، مدير عام التجزئة في شركة كيري الشرق الأوسط: "يوفر معرض جلفود للتصنيع منصةً مثاليةً للتواصل مع مختلف الموردين والشركاء وغيرهم من المبتكرين والشركات الناشئة على امتداد سلسلة التوريد. وتسرنا المشاركة في المعرض للاستفادة من رؤية مختلف المشاركين والزخم الكبير نحو تعزيز الابتكار وإطلاق الجيل التالي من حلول قطاع الأغذية".

وأضاف إيشيك: "يتوجب علينا مواصلة تطوير القطاع لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بعد جائحة كوفيد-19 التي فرضت طلباً متزايداً على الأطعمة والمشروبات الغنية بالعناصر المغذية والمعززة للصحة والعافية والتي تقدم في نفس الوقت مذاق لذيذ باستخدام المكونات الطبيعية من خلال عملية إنتاج مستدامة. لذا، نواصل في كيري توسيع محفظتنا من الحلول العلمية المبتكرة، لضمان تعزيز صحة الأفراد وحماية الكوكب في الوقت نفسه. وتسرّنا المشاركة في معرض جلفود للتصنيع ودعم رؤيته الهادفة لدفع عجلة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات".

ويحظى زوار منصة كرونز في المعرض بفرصة التعرف على أول عملية صقل رطب للعبوات البلاستيكية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف عبوة بالساعة. وبدورها، تعتزم شركة إفكو أوت أوف هوم، التابعة للشركة الدولية للمواد الغذائية، استعراض أحدث حلولها المبتكرة، بما فيها إطلاق حلول القلي المميزة بشكلٍ حصري خلال الفعالية.

قمة تكنولوجيا الغذاء

تُعقد قمة تكنولوجيا الغذاء على مدار الأيام الثلاثة لمعرض جلفود للتصنيع، وتجمع قادة القطاع من جميع أنحاء العالم، وتستضيف القمة في يومها الأول كلمتين رئيسيتين لأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وصالح عبدالله لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مُصنّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، حيث سيسلّطان الضوء على دور المؤسستين في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات وتعزيز مكانة الدولة بصفتها مركز تصنيع يزخر بالابتكار والنمو.

ويشهد اليوم الأول حضور علي جوجو السكرتير الدائم في وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في تنزانيا، لمشاركة أبرز الرؤى حول سوق الأغذية والمشروبات في أفريقيا. ومن جانبها، قالت فانيسا أدامز، نائبة رئيس الشراكات الاستراتيجية ورئيسة الشراكة من أجل تحول زراعي شامل في أفريقيا (بياتا)، التابعة للتحالف لأجل ثورة خضراء في أفريقيا: "نشهد اليوم تطوراً متسارعاً في اقتصاد المنظومات الغذائية، مما يتيح العديد من الفرص لإقامة علاقات تجارية جديدة، لا سيما في الأسواق الأفريقية".

ويحظى زوار معرض جلفود للتصنيع 2022 أيضاً بفرصة الاستماع إلى يوجين وانج المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سوفيز للمغذيات الحيوية في سنغافورة، التي قدمت بديل الحليب الأول في العالم المصنوع من الطحالب الدقيقة الغنية بالبروتين في عام 2021، بالإضافة إلى شيخة مالهوترا مديرة قسم تطوير الأعمال في شيوك ميتس، الشركة الخاصة والمحدودة الرائدة في سنغافورة في مجال صناعة فطائر دامبلينج الروبيان ولحوم الكركند والسلطعون القائمة على الخلايا، مع خطط لإطلاق الروبيان القائم على الخلايا لأول مرة بحلول عام 2023.

ويسلّط اليوم الثاني من قمة تكنولوجيا الغذاء الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأجندتها الفاعلة والواعدة في مجال الاستدامة، والتي تهدف من خلالها إلى إنتاج المزيد من الأغذية، حيث يلقي الكلمة الافتتاحية سمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان آل سعود المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مكاتفة".