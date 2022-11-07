أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأكبر الشركات العالمية يقيمون في الإمارات

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية»، وذلك للعام الـ10 على التوالي، مستعرضة أقوى الرؤساء التنفيذيين ممن يقودون المكاتب الإقليمية لـ50 شركة ضمن أكبر 2000 شركة عامة حول العالم في قائمة (Global 2000).

واستعرضت المجلة أقوى 50 رئيساً تنفيذياً إقليمياً لأكبر الشركات العالمية للعام 2022، من ضمنهم المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لمجموعة (Visa) في منطقة مجلس التعاون الخليجي، سعيدة جعفر، في ما تبين أن 49 من هؤلاء الرؤساء التفنيذيون الإقليميون (بنسبة 98%) يقيمون في دولة الإمارات.

منهجية العمل

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنها ومن أجل إعداد القائمة، فقد حصرت أولاً الشركات العالمية الواردة في تصنيف «فوربس» لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ما تم تصنيف كبار القادة التنفيذيين في المقار الإقليمية، اعتماداً على عوامل تشمل: تأثير القائد التنفيذي في المنطقة، والأسواق التي يشرف عليها، فضلاً عن حجم الأعمال، وإنجازات وأداء القائد التنفيذي، فضلاً عن خبرته في منصبه الحالي، وخبرته العامة.

رؤساء تنفيذيون

وتضم قائمة العام الجاري 51 رئيساً تنفيذياً ينتمون إلى 27 جنسية، في ما تتصدر بريطانيا وفرنسا بخمسة مسؤولين لكل منهما، تليهما ألمانيا وتركيا بأربعة لكل منهما.

كما يهيمن قطاع التكنولوجيا على قائمة العام الجاري، بواقع 13 شركة، تليه قطاعات: البنوك، والأغذية والمشروبات، والأدوية، والسيارات، بواقع أربع شركات لكل قطاع.

وتصدر نائب أول للرئيس في «جنرال إلكتريك» والرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية»، نبيل حبايب، القائمة للعام الثالث على التوالي، في ما احتفظ عمر الشناوي من شركة «بروكتر آنـد جامبل» (P&G) بتصنيفه في القائمة، ليحل في المركز الثاني، يليه يوجين ويليامسون من شركة «بيبسيكو»، الذي انضم للمرة إلى القائمة، في المركز الثالث.



أقوى 10 رؤساء تنفيذيين

1- نبيل حبايب

المنصب: نائب أول للرئيس في «جنرال إلكتريك» والرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية».

الجنسية: لبناني- أميركي.

المقر الرئيسي: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

2. عمر الشناوي

الشركة: Procter & Gamble

الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، غرب وشرق وجنوب أفريقيا، والأسواق الناشئة عالمياً، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «Procter & Gamble».

الجنسية: مغربي.

المقر الرئيسي: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

3. يوجين ويليامسون

الرئيس التنفيذي في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في «PepsiCo».

الجنسية: هولندي.

المقر الرئيسي: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

4. ستيفن موس

العضو المنتدب للمجموعة، والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط.

الجنسية: بريطاني.

المقر الرئيسي: المملكة المتحدة.

مكان الإقامة: الإمارات.

5. سامر أبو لطيف

نائب الرئيس لـ«مايكروسوفت العالمية»، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

الجنسية: لبناني.

المقر الرئيسي: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

6. ديميتريوس دوسيس

الرئيس الإقليمي في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «ماستركارد».

الجنسية: ألماني.

المقر الرئيسي: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

7. يوكيم يان سليفر

الشركة:

الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في «Hilton».

الجنسية: هولندي.

المقر الرئيسي: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

8. رونالدو مشحور

نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «Amazon».

الجنسية: سوري- أميركي.

المقر الرئيسي: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

9. ياسر عبد الملك

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «Nestlé Middle East».

الجنسية: لبناني.

المقر الرئيسي: سويسرا.

مكان الإقامة: الإمارات.

10. جون نيكلسون

الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط «Lockheed Martin».

الجنسية: أميركي.

المقر الرئيسي: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.