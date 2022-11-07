3.3 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.3 مليارات درهم .



وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 643 مبايعة بقيمة 1.93 مليار درهم، منها 68 مبايعة أراض بقيمة 463.09 مليون درهم و575 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.46 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.



وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.



و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.



وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 393 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.25 مليار درهم منها 54 رهن أراض بقيمة 1.17 مليار درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 79.09 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا فيليج ترايجنل بقيمة 749 مليون درهم وأخري في منطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 157 مليون درهم.



فيما تم تسجيل 10 هبات بقيمة 178.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البطين بقيمة 117 مليون درهم وأخري في منطقة السبخه بقيمة 35 مليون درهم.