"العربية للطيران" تطلق رحلاتها إلى ثلاث وجهات جديدة إلى روسيا الاتحادية
أعلنت "العربية للطيران” عن بدء تسيير رحلات جوية من مدينة الشارقة إلى ثلاث وجهات جديدة في روسيا الاتحادية انطلاقا من 1 ديسمبر 2022.
وستُمكّن الرحلات الجديدة المباشرة المسافرين من السفر مباشرة بين مطار الشارقة الدولي والمدن الثلاث والتي تشمل "أوفا" انطلاقا من 1 ديسمبر، و"يكاترينبورغ" انطلاقا 2 ديسمبر، و"كازان" انطلاقا من 3 ديسمبر.
وبإضافة الوجهات الجديدة يصل مجموع عدد وجهات العربية للطيران بين الشارقة وروسيا الاتحادية الى 4 وجهات تشمل العاصمة موسكو.
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