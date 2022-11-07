"العربية للطيران" تطلق رحلاتها إلى ثلاث وجهات جديدة إلى روسيا الاتحادية

المصدر:
  • وام
التاريخ:

أعلنت "العربية للطيران” عن بدء تسيير رحلات جوية من مدينة الشارقة إلى ثلاث وجهات جديدة في روسيا الاتحادية انطلاقا من 1 ديسمبر 2022.

 وستُمكّن الرحلات الجديدة المباشرة المسافرين من السفر مباشرة بين مطار الشارقة الدولي والمدن الثلاث والتي  تشمل  "أوفا" انطلاقا من 1 ديسمبر، و"يكاترينبورغ" انطلاقا 2 ديسمبر، و"كازان" انطلاقا من 3 ديسمبر.   

وبإضافة الوجهات الجديدة  يصل مجموع عدد وجهات العربية للطيران بين الشارقة وروسيا  الاتحادية الى 4 وجهات  تشمل العاصمة موسكو.

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