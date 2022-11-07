«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تمنح مركز ابتكار في «جامعة عجمان» شهادة اعتماد

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن منح مركز الابتكار في جامعة عجمان، شهادة اعتماد، لتصبح جامعة عجمان بذلك، أول جامعة خارج إمارة دبي تنضم إلى شبكة دبي لحاضنات ومسرّعات الأعمال المعتمدة، والتي تُسهم في بناء نظام داعم لبيئة الأعمال المبتكرة، وجذب المواهب الإبداعية إلى دولة الإمارات.

وحصل مركز الابتكار في جامعة عجمان على هذا الاعتماد، نظير ما توفره الجامعة من بيئة ملائمة لإطلاق الشركات الناشئة التنافسية، وتوفير الفرص التجارية والأفكار المبتكرة، التي من شأنها أن تساعد الطلاب وغيرهم من روّاد الأعمال على بدء أعمالهم ومشروعاتهم الخاصة.

وأفاد بيان بأن جامعة عجمان أطلقت مركز الابتكار بغرض تحويل الأفكار الخلّاقة والمبتكرة إلى واقع، من خلال توفير رأس المال اللازم، وإجراءات الدعم، مشيرة إلى أن المركز نجح في احتضان 115 شركة ناشئة مبتكرة حتى الآن، بإيرادات إجمالية جاوزت 17.6 مليون درهم (4.8 ملايين دولار).

ورحّب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، بانضمام مركز الابتكار في جامعة عجمان إلى شبكة دبي لحاضنات ومسرّعات الأعمال، معتبراً ذلك إضافة مهمة للشبكة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ الشراكات الهادفة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال بشكل عام، وفي القطاع التعليمي على وجه الخصوص.

وأضاف الجناحي: «نلتزم بتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على الساحة العالمية كمنصّة مثالية لمزاولة ريادة الأعمال، وتوفير أفضل الفرص للمبادرات الجديدة والدعم اللامحدود للشباب وروّاد الأعمال لتأسيس مشروعاتهم الجديدة، ونواصل في المؤسسة بناء تعاون مثمر لتقديم الخدمات التي يحتاجها روّاد الأعمال من العمل القانوني إلى الدعم الفني والخبرة التسويقية، والخدمات المالية والمحاسبية، إضافة إلى التوظيف والتدريب».

من جهته، قال مدير جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير، إن «الجامعة تفخز بهذه الشهادة التي حصل عليها مركز الابتكار، ليصبح حاضنة أعمال معتمدة من قبل مركز حمدان للإبداع والابتكار، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».