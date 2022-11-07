الإمارات تترأس منظمة «عملية كيمبرلي» في 2024

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، أن دولة الإمارات ستتسلم رئاسة منظمة «عملية كيمبرلي» في عام 2024، وستضطلع بدور نائب الرئيس في عام 2023. جاء هذا القرار في أعقاب مداولات شهدها الاجتماع العام لمنظمة «عملية كيمبرلي» في غابورون عاصمة بوتسوانا، والذي اختتم يوم أول من أمس. وتُعد «عملية كيمبرلي» مجموعة دولية تعمل على تنظيم تجارة الماس العالمية، أسستها الأمم المتحدة في عام 2003، وتشارك فيها 85 دولة، تسعى إلى ضمان عدم دخول الماس غير الشرعي إلى أسواق الماس الشرعية، كوسيلة لتمويل الصراعات. ونجح هذا التفويض في تحقيق قدر أكبر من الشفافية في هذه الصناعة عبر تطبيق نظام صارم لإصدار الشهادات. ووقع الاختيار في عام 2016 على دولة الإمارات لتكون الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأس دورة الرئاسة السنوية لمنظمة «عملية كيمبرلي».