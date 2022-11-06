"مالية عجمان" تكرِّم موظفيها المتميزين في الذكرى الـ 20 لتأسيسها

احتفاءً بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، أقامت دائرة المالية في عجمان حفلاً خاصاً بهذه المناسبة كرّمت فيه مجموعة من موظفيها المتميزين الذين أسهموا في نجاح مشاريعها على مدار عام 2021. وأقيم الحفل في فندق "فيرمونت عجمان" بحضور مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، وعدد كبير من العاملين فيها.

واستُهِلّ الحفل بكلمة ترحيبية، أعقبها عرض فيلم عن مسيرة الدائرة التي انطلقت قبل عقدين من الزمن، ألقِيَ فيه الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة، تحت ظل القيادة الرشيدة، في رحلتها الطويلة الهادفة إلى تقديم خدمات حكومية متطورة ذات أثر إيجابي على تحقيق التنمية المُستدامة لإمارة عجمان وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.

وتمّ تكريم لفيف من موظفي الدائرة الذين قدموا أداء لافتاً على مدى العامين الماضيين، وانعكس مردودهم إيجاباً على المشاريع الخدمية للدائرة، مترجماً مساعي الدائرة الرامية إلى تطوير أدائها المؤسَّسي القائم على الابتكار، والتفكير المتجدِّد، والتحسين النوعي لأساليب العمل، والتعلّم المستمر؛ ما يشكّل قوّتها الدافعة نحو الرياديّة في تقديم الخدمات.

بعد ذلك، ألقى مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، كلمة أثنى فيها على عطاءات الموظفين جميعهم، معرباً عن اعتزازه بما حققته الدائرة خلال رحلتها التي بدأتها قبل 20 عاماً: "نحتفل، اليوم، بمرور 20 سنة على انطلاق رحلتنا في الدائرة، مُهتَدِين برؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان. رحلة تشكّل مصدرَ فخرٍ واعتزاز لنا جميعاً، لأنها زاخرة بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لتحقيق التنمية المُستدامة للإمارة، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع فيها، ورفع مؤشر سعادتهم انسجاماً مع رؤية عجمان. غير أن رحلتنا لم تكن لتستمرَّ على هذا النحو المميز لولا تضافر جهودكم المخلصة التي تبذلونها لدعم مسيرة دائرتنا".

وأوضح آل علي أهمية هذا التكريم الذي يشكّل دافعاً لجميع العاملين نحو الارتقاء بأدائهم الوظيفي، ويحثّهم على إخراج أفضل ما لديهم؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، مؤكداً أن الدائرة تؤمن بأن كفاءة مواردها البشرية هي أساس تحقيق الإبداع والتميُّز. من هنا، فإنها ملتزمة بتطوير هذه الكفاءات، ما يلعب دوراً مهماً في تمكينها من استشراف التوجُّهات والتغيُّرات المستقبلية والتعامل معها بمرونة.

وتابع: "تكريمَ عددٍ من زملائنا المتفانين، اليوم، هو وسام شرف على صدورهم يجب أن يفخروا به؛ لأنهم يستحقوه عن جدارة على كل ما بذلوه من جهود مميزة من أجل الارتقاء بجودة العمل وإنتاجيته، ما يقود في نهاية المطاف إلى تحقيق سعادة وجودة حياة جميع العاملين في الدائرة. لكن، في المقابل، لا بد من القول: إنكم جميعاً مكرَّمون! ومن لم يُكرَّم منكم اليوم، لابد من أن يُكرَّم غداً". لافتاً إلى أن دائرة المالية في عجمان على ثقة بأن يسهم هذا التكريم في تعزيز ثقافة التميز والابتكار والإبداع، وتطوير الأداء بين موظفيها جميعاً، كما من شأنه إيقاد شعلة التنافس الشريف فيما بينهم؛ ليكونوا أكثر تميزاً وابتكاراً وعطاءً.