«تنمية المشاريع» تعتمد مركز ابتكار «جامعة عجمان» حاضنة أعمال

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن منح حاضنة الأعمال (مركز الابتكار في جامعة عجمان) شهادة اعتماد، لتصبح أول جامعة من خارج إمارة دبي تنضم إلى شبكة دبي لحاضنات ومسرّعات الأعمال المعتمدة.

وتضاف حاضنة الأعمال الجديدة (مركز الابتكار في جامعة عجمان) إلى قائمة شبكة دبي لحاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة، البالغ عددها 16 حاضنة أعمال، حيث توفر حزمة متنوعة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لروّاد الأعمال ضمن بيئة عمل مثالية.

ورحّب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي، بانضمام مركز الابتكار في جامعة عجمان لشبكة دبي لحاضنات ومسرّعات الأعمال، معتبراً ذلك إضافة مهمة للشبكة، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في ترسيخ الشراكات الهادفة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال، وفي القطاع التعليمي على وجه الخصوص.

من جهته، قال مدير جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير: «تفخر جامعة عجمان بهذه الشهادة التي حصل عليه مركز الابتكار في الجامعة، ليصبح حاضنة أعمال معتمدة من قبل مركز حمدان للإبداع والابتكار، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

