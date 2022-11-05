«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى 5 وجهات جديدة

أعلنت شركة فلاي دبي، أمس، إطلاق رحلاتها إلى خمس وجهات جديدة، تشمل ميلانو وكالياري في إيطاليا، إضافة إلى كورفو في اليونان، وكرابي وباتايا في تايلاند، وذلك اعتباراً من العام المقبل، مشيرة إلى استئناف رحلاتها إلى الهفوف السعودية اعتباراً من 24 نوفمبر الجاري. وأوضحت الشركة في بيان، أنها بذلك تكون قد أطلقت رحلات إلى أكثر من 20 وجهة منذ بداية عام 2022، لتنمو شبكة الناقلة مع الوجهات الست الجديدة إلى 113 وجهة في 53 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث، إن «صناعة الطيران في دبي، حققت تعافياً سريعاً، حيث مكنتنا مرونتنا ونموذج أعمالنا القوي من تنمية عملياتنا وتحقيق هذا الإنجاز المهم».

وأضاف: «مع نمو شبكتنا إلى 113 وجهة، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من خيارات السفر لركابنا».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «على مدار السنوات الماضية، رأينا نمواً متسارعاً في الطلب على السفر، ونتطلع إلى توفير تجارب سفر استثنائية لمسافرينا».