«طيران الإمارات» تستعيد 90% من شبكة خطوطها العالمية قبل الجائحة

أعلنت شركة طيران الإمارات أمس، أنه باستئناف خدمتها إلى ريو دي جانيرو وبيونس آيرس، التي أطلقت للمرة الأولى في عام 2012، تكون الناقلة استعادت أكثر من 90% من شبكة خطوطها العالمية قبل جائحة «كورونا»، والتي أصبحت تغطي حالياً 130 وجهة، بما فيها دبي.

وأكدت «طيران الإمارات» في بيان، أنها أعادت تسيير رحلاتها إلى ريو دي جانيرو في البرازيل والعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، التي كانت متوقفة منذ انتشار الجائحة.

وأوضحت أن الرحلات ستعمل أسبوعياً من دبي إلى ريو دي جانيرو، وتواصل خط سيرها إلى بيونس آيرس.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 247» من مطار دبي الدولي أربع مرات في الأسبوع في الساعة 8:05، وتهبط في ريو دي جانيرو الساعة 3:25 عصراً.

وبعد توقف لمدة ساعة و45 دقيقة، تواصل خط طيرانها إلى الأرجنتين في الساعة 5:10 مساءً، لتصل إلى بيونس آيرس في الساعة 8:40 مساءً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 248»، فتقلع من مطار إيزيزا الدولي في بيونس آيرس في الساعة 10:20 ليلاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو في الساعة 1:10 بعد منتصف الليل، وبعد ذلك تغادر في الساعة 2:55 صباحاً متجهةً إلى دبي لتصلها في الساعة 11:35 ليلاً.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تشغل في أميركا الجنوبية، أيضاً، رحلات يومية بين دبي وساو باولو بطائرات «إيرباص A380» التي تتميز بالصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى والأعمال، وحمّام الشاور سبا في الدرجة الأولى.

وسيسهم استئناف رحلات «طيران الإمارات» إلى ريو دي جانيرو وبيونس آيرس في تعزيز حركة التجارة بين الأرجنتين والبرازيل وبقية العالم، من خلال «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الناقلة للشحن.