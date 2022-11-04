تصرفات عقارات دبي تسجل 2.4 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.4 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 842 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم، منها 73 مبايعة لأراض بقيمة 195.5 مليون درهم، و769 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.76 مليار درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «الحبية الرابعة»، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، ثم مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «الحبية الرابعة».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها سبع مبايعات أيضاً بقيمة تسعة ملايين درهم.

الشقق والفلل

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعتان في منطقة «الخليج التجاري» بوصفهما أهم المبايعات، الأولى بقيمة 66 مليون درهم، والثانية بقيمة 57 مليون درهم، كما سجلت منطقة «مرسى دبي» مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وتصدرت «المركاض»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري»، بتسجيلها 114 مبايعة بقيمة 418 مليون درهم، وثالثة في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

الرهون والهبات

وسجلت الرهون قيمة قدرها 487.55 مليون درهم، منها 31 رهناً لأراض بقيمة 58.25 مليون درهم، و81 رهناً لفلل وشقق بقيمة 429.3 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الحمرية» بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة «المرقبات» بقيمة 100 مليون درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 30.97 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «برج خليفة» بقيمة 11 مليون درهم، وأخرى في منطقة «جميرا الثانية» بقيمة خمسة ملايين درهم.