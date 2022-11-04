«سويسكوت»: كأس العالم يزيد فرص الاستثمار في قطاعات مرتبطة بالرياضة

قال المدير نائب الرئيس التنفيذي في المكتب التمثيلي لبنك «سويسكوت» المحدود في دبي، شادي كرباج، إنه سيكون لكأس العالم العديد من التأثيرات الإيجابية في القطاعات المختلفة في الدولة والمنطقة، أبرزها زيادة الاستثمارات في القطاعات التي ترتبط بالتوريد والدعم لرياضة كرة القدم، مثل قطاعات الأغذية والمشروبات والمعدات والملابس الرياضية.

وأضاف كرباج في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن كرة القدم تعد واحدة من أكثر الرياضات شعبية في الإمارات، حيث تستحوذ على اهتمام 80% من السكان، مقارنة بنسبة 50% في فرنسا، و51% في المملكة المتّحدة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «نيليسن سبورتس» الدولية.

وأكد أن هناك شركات عدة تستفيد من المونديال، منها الشركات العاملة في الخدمات عبر الإنترنت، وشركات الطيران والسياحة، إضافة إلى الشركات المصنعة للأدوات والأجهزة الرياضية، فضلاً عن شركات الأغذية والمشروبات.

وأوضح كرباج أن الاستثمار في تلك القطاعات، يمكن أن يكون إما عبر شراء سندات أو أسهم في الشركات المدرجة، أو من خلال الاستثمار في الأسواق الخاصة مباشرة.

وبيّن أن هناك فرصاً استثمارية أيضاً من خلال التركيز على صناديق الاستثمار المتداوَلة في البورصة، والمرتبطة بقطاعات لها علاقة بالرياضة.

شادي كرباج:

• «شركات عدة تستفيد من المونديال، منها شركات السياحة والمصنّعة للأدوات والأجهزة الرياضية».