إنجاز 1116 فيلا خاصة واستثمارية في دبي خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 1417 مبنى جديداً، منها 1116 فيلا استثمارية وخاصة.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، توزّعت المباني الجديدة خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر الماضيين، بواقع 934 مبنى لـ«فلل خاصة»، و182 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و118 «مباني متعددة الطوابق»، فيما بلغ عدد المباني العامة 103 مبان، والصناعية 80 مبنى.

وبيّنت الإحصاءات، أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على 65.9% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 12.8%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 8.3%، ومن بعدها المباني العامة بنسبة 7.3%، مقابل 5.6% للمباني الصناعية.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال يناير الماضي إلى 146 مبنى، مقابل 153 مبنى خلال فبراير، ليرتفع العدد إلى 205 مبانٍ خلال مارس، فيما وصل العدد إلى 158 مبنى في أبريل.

وبلغ عدد المباني المنجزة في مايو 113 مبنى، مقابل 168 مبنى خلال يونيو، و163 مبنى في يوليو الماضي، و148 مبنى في أغسطس، و163 في سبتمبر.

واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على نسبة بلغت 78.7% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي بـ1116 مبنى.

ووفقاً لـ«دبي للإحصاء»، فإن هذه البيانات تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة وتحت إشراف بلدية دبي، خلال الفترة المحددة (بين يناير وسبتمبر 2022).

يُشار إلى أنه بحسب بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، فإن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة وصل إلى أكثر من 8.72 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

• 8.72 مليارات درهم قيمة المباني المنجزة في الإمارة خلال النصف الأول من 2022.