«الصناعة» تكشف عن الدفعة الأولى من برنامج التحوّل التكنولوجي

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، عن الدفعة الأولى من مشروعات التحوّل التكنولوجي، التي تتضمن 13 مشروعاً تحت مظلة «برنامج التحوّل التكنولوجي»، الذي أطلقته القيادة الرشيدة أخيراً، ويتضمن 1000 مشروع متنوّع بهدف تسريع التحوّل التكنولوجي في كل القطاعات، بما يسهم في تحويل الدولة إلى مركز عالمي لريادة التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، بما يعزّز مكانة الإمارات وجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار، وصناعات المستقبل.

جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الثاني من «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2022».

وأفادت وزارة الصناعة في بيان، بأنه سيتم تنفيذ المشروعات الجديدة من قبل كبرى الشركات الوطنية والدولية، مثل «سيسكو» و«اتصالات» و«بي تي سي» و«أوريكس داتا» و«وان موتو».

وستعمل هذه الشركات على تسريع وتيرة التحوّل التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، بما يسهم في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الدولة.

وتستقطب هذه المشروعات كبرى الشركات العالمية لاختبار ابتكاراتها، في ظل البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات.

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن «دولة الإمارات تواصل تنفيذ العديد من المبادرات النوعية الداعمة لأداء القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتطلق المبادرات والبرامج لتعزيز التحوّل التكنولوجي في كل القطاعات، انطلاقاً من أهمية هذا التحوّل على جودة الصناعات في الدولة، وتنافسيتها العالمية، بما يحقق أهداف الإمارات خلال الـ50 عاماً المقبلة».