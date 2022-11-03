11 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي في 10 أشهر

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، جمال الظاهري، أن مطارات أبوظبي الخمسة، وهي «أبوظبي الدولي» و«العين الدولي» و«دلما» و«البطين» و«صير بني ياس»، استقبلت 11 مليون مسافر خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، فيما من المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 15 مليوناً عبر المطارات الخمسة بنهاية العام.

وقال الظاهري في تصريحات صحافية على هامش «معرض أبوظبي للطيران 2022»، إن عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي خلال العام الجاري، تجاوز 85% من إجمالي عدد المسافرين عام 2019 (قبل جائحة كورونا)، متوقعاً أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات الإمارة إلى مستويات المسافرين نفسها قبل الجائحة بحلول نهاية العام المقبل.

وأضاف الظاهري، أن المسافرين عبر مطارات أبوظبي في نمو مستمر ومتواصل منذ انتهاء الجائحة، مؤكداً أن هناك نمواً كبيراً في عدد المسافرين خلال العام الجاري، مقارنة بعددهم العام الماضي.

إلى ذلك، وقّع الظاهري، على هامش المعرض، اتفاقية مع شركة «نكست» الإماراتية، لتدشين رحلة السفر الذكي عبر مطار أبوظبي الدولي، والتي تستهدف تسريع وتسهيل رحلة المسافر عبر التقنيات الحديثة منذ بدايتها وحتى الوصول إلى الطائرة.

وأوضح أن رحلة المسافر الذكي تتم بالاعتماد على بصمة الوجه في التعرف إلى المعلومات الخاصة بالمسافر ورحلته ووجهته، مؤكداً عدم استخدام أي أوراق أو مستندات.

ولفت الظاهري إلى أن هناك شراكات مع جهات عدة لإتمام رحلة السفر الذكي، كما توجد شراكة كاملة وعملية ربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمسافرين.

وقال الظاهري، إن النظام المتكامل لرحلة السفر الذكي سيتم تطبيقه في مطار أبوظبي الدولي الجديد، مشيراً إلى أنه توجد مراحل تجريبية لاختبار كفاءة النظام، حيث بدأ تطبيق النظام تجريبياً في مركز التخليص الجمركي وحماية الحدود الأميركي في مطار أبوظبي للتحقق من كفاءته العالية.