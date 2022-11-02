طيران الإمارات تنال 5 ألقاب عالمية ضمن جوائز "ألترا" و"أبيكس"

فازت طيران الإمارات بخمس جوائز عالمية وإقليمية في حفلين مرموقين لصناعة السفر والطيران، وذلك تقديراً لخدماتها الرائدة في الصناعة وشبكتها العالمية وتجارب السفر التي توفرها والتي تعد الأفضل في فئتها. فقد نالت جائزتين في حفل جوائز "ألترا 2022 ULTRA"، وتم تتويجها بلقبي "أفضل ناقلة جوية في العالم" و"أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط".

كما نالت "جائزة عالمية" و"تصنيف خمس نجوم" و"جائزة المسافرين كأفضل ترفيه عالمي" ضمن جوائز "أبيكس 2023"، وفقا لبيان صادر اليوم.

واعتماداً على آراء الركاب المعتمدة والتدقيقات المهنية، تم تكريم طيران الإمارات بجائزة "السلامة والرفاه والاستدامة والخدمة على مستوى عالمي"، و"تصنيف عالمي فئة خمس نجوم"، وجائزة اختيار الركاب لأفضل ترفيه عالمي لنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، وذلك خلال معرض APEX /IFSA في لونج بيتش ، كاليفورنيا.

ويعد "أبيكس" من أكبر اتحادات الناقلات الدولية في العالم، ويستضيف حفل توزيع جوائز الصناعة السنوي منذ عام 2018.

كما اختار قراء مجلة السفر الراقية "ألترا ترافيل يو كيه"، الصادرة عن "ذا تليغراف"، طيران الإمارات كواحدة من أفضل مزودي تجارب السفر الفاخرة في العالم.

وتسلم رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، الجائزتين خلال حفل أقيم أمس في بان باسيفيك لندن، بحضور حشد من كبار الشخصيات والمسؤولين في صناعة السفر.

وأعرب كلارك عن سعادته بنيل هذا التكريم من جوائز ألترا 2022 وأبيكس مجدداً.

وقال: "يعكس هذا الفوز عملنا الجاد والتزام فرقنا بجعل وعد علامتنا التجارية السفر بتميّز دائم حقيقة واقعة للعملاء في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "جهودنا لا تتوقف، ولدينا استثمارات مستمرة بمليارات الدولارات لتجديد التصاميم الداخلية لأكثر من 120 طائرة بالكامل، وتوفير قوائم طعام جديدة على متن الطائرة، ومجموعة من التحسينات الأخرى التي ستنقل تجربة طيران الإمارات المميزة إلى آفاق جديدة".

وتابع كلارك: "نعمل بفضل شبكتها المتنامية، التي تغطي أكثر من 130 وجهة في القارات الست، على مواصلة ربط العالم بأناقة وراحة، عبر مقرنا في دبي".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "ألترا ترافيل"، نيكولاس بيري: "تقديم هاتين الجائزتين لطيران الإمارات ليس تقديراً لجودة خدماتها فحسب، بل أيضاً لأن مركزها الشهير في دبي ظل مفتوحاً واستمرت في أداء مهام حيوية خلال الجائحة وخدمة أولئك الذين يحتاجون إلى السفر".

وأضاف: من دواعي سرورنا تكريم طيران الإمارات بهاتين الجائزتين المستحقتين، ونتطلع إلى رؤية ما تواصل تقديمه خلال العام المقبل".

بدوره، قال رئيس APEX /IFSA التنفيذي الدكتور جو ليدر: "تدقيق أبيكس العالمي هو تحليل متعمق لجودة الخدمة وسلامة الخطوط الجوية وتعزيز الاستدامة، وقد وصلت ثمان ناقلات في العالم إلى مستوى 2023 APEX العالمي".

وأضاف: "لا تزال طيران الإمارات تتألق من خلال الاهتمام بعملائها في الدرجة السياحية، والجودة الشهيرة عالمياً لمنتجاتها وخدماتها في الدرجتين الأولى والأعمال، فيما يواصل نظامها الترفيهي صدارته العالمية، وذلك وفقاً لآراء ركاب أكثر من مليون رحلة تلقتها أبيكس وتحققت منها".