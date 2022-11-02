"أمريكانا" تطرح 30% من أسهمها للاكتتاب في أبوظبي والسعودية من خلال طرح أولي مزدوج

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، اليوم عن نيتها طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" من خلال طرح عام أولي مزدوج ومتزامن.

وتعتزم شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة "المساهم البائع" طرح 2،527،089،930 سهماً من أسهمها العادية، التي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، في طرحٍ عام أولي مزدوج ومتزامن وإدراج أسهم الطرح في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية في دولة الإمارات والسوق المالية السعودية (تداول) في المملكة العربية السعودية "المملكة” وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.

ومن المتوقع أن تستمر فترة الاكتتاب من 14 حتى 21 نوفمبر 2022 لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، ومن 14 حتى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة، فيما من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 6 ديسمبر2022 أو حوالي ذلك التاريخ.

ويخضع إكمال عملية الطرح وقبول بدء التداول لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كانت أعمال أمريكانا للمطاعم مملوكة ومشغلة سابقاً من قبل الشركة الكويتية للأغذية "الأمريكانا" تحت مظلة مجموعة أمريكانا الأوسع والتي كانت تشمل قطاعي المطاعم والأغذية. الطرح العام الأولي سيشمل أعمال شركة أمريكانا للمطاعم فقط.

وتعد الشركة مسجلة ومؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع للوائحه الخاصة بالشركات للعام 2020 وتعديلاته. يمتلك المساهم البائع 96% من إجمالي رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من محمد علي راشد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقال رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم محمد علي راشد العبار: "يسرنا أن نعلن عن بدء عملية الطرح العام الأولي، وهي علامةٌ فارقة في تاريخ شركتنا الممتد على مدى خمسين عاماً. نفخر بكون أمريكانا للمطاعم شركة بدأت نشاطها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحققت نمواً كبيراً حتى أصبحت الشركة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان. بقيادة فريق الإدارة الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة، تمكنا من تعزيز مكانة أمريكانا للمطاعم باعتبارها المشغل الرائد لأفضل العلامات التجارية على المستوى العالمي بفضل التقنيات الرقمية المميزة ونتائجها المالية القوية. وتوفر منصة المطاعم المتنوعة التي أنشأناها مختلف أنواع الأطعمة الأكثر شعبية وتُسعد ملايين العملاء في جميع الدول الإثنى عشر التي نعمل فيها. كما أن قوة وتنوع علاماتنا التجارية والخدمات التي نوفرها والنمو المتسارع والأرباح الكبيرة والتدفقات النقدية التي نحققها جميعها عوامل تجعل من أمريكانا للمطاعم شركة رائدة لا منافس لها في المنطقة.

وأضاف العبار: "تمثل عملية الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) أول عملية طرح من نوعها في كلا السوقين، وأعتقد أن شركة أمريكانا للمطاعم هي الشركة الوحيدة حالياً القادرة على القيام بهذا النوع من الإدراج. يعد هذا وقتاً مميزاً لدعوة المستثمرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي لمشاركتنا في نجاحنا، وذلك بفضل العوامل الاقتصادية و الديموغرافية القوية التي تدعم نمونا المتسارع".