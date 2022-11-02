شركات: 30% نمواً في الطلب على رحلات الطيران الخاص منذ بداية 2022

قال مسؤولو شركات عاملة في قطاع الطيران بالدولة، إن الطيران الخاص شهد نمواً كبيراً في الطلب، وصل إلى 30% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، مؤكدين أن نسب الإشغال على الرحلات اليومية التي تسيّرها بعض الشركات إلى مختلف الوجهات، بلغت 100%.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض أبوظبي للطيران 2022، أن زيادة الطلب أدت إلى شراء واستئجار طائرات إضافية، فضلاً عن إدارة طائرات أخرى لمواكبة الطلب، مشيرين إلى أن سوق الطيران الخاص نما بنسبة وصلت إلى 70% بصفة عامة، مقارنة مع عام 2019.

انتعاش ونمو

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «رويال جت»، محمد حسين أحمد، إن الطيران الخاص في الدولة شهد انتعاشاً ونمواً كبيرين في الطلب منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركة سجلت إشغالاً كامل العدد على رحلاتها التي تسيّرها بشكل يومي منذ بداية العام، لاسيما خلال فترات الصيف والإجازات.

وأضاف أحمد في تصريحات صحافية على هامش معرض أبوظبي للطيران 2022، الذي انطلقت فعالياته أمس، أن زيادة الطلب أدت إلى لجوء الشركة إلى استئجار طائرات خلال العام الجاري، لمواكبة النمو، كما قامت بشراء طائرتين خلال الشهرين الماضيين، ليصل عدد الطائرات المملوكة لها إلى 12 طائرة من طراز «بوينغ بيزنس جيت»، فضلاً عن قيامها بإدارة خمس طائرات أخرى لمواكبة الطلب المرتفع.

عقود

وكشف أحمد عن أن الشركة في طور التوقيع على عقود لشراء ثلاث طائرات من طراز «إيرباص 320»، لتدخل الخدمة خلال الربع الثاني من عام 2024، مع التوقعات باستمرار ارتفاع الطلب، ليرتفع عدد الطائرات المملوكة للشركة إلى 15 طائرة.

مركز رئيس

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست 50» العاملة في مجال التقنيات الذكية لقطاع الطيران، إبراهيم المناعي، إن العام الجاري شهد نمواً كبيراً في عمليات الطيران الخاص، وارتفاع الإشغال على رحلاته، مستفيداً من موقع الإمارات الاستراتيجي، والتطورات الاقتصادية التي تشهدها كمركز رئيس للتجارة والاستثمار.

وأضاف أن ذلك أسهم في زيادة التوجه إلى الطيران الخاص، خصوصاً أنه يتميز بالمرونة في المواعيد، ومناسبة الأسعار للشريحة التي تهتم به، في ظل تنامي السفر بعد «الجائحة».

تزايد المسافرين

بدورها، قالت المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «جاما للطيران»، ومقرها الشارقة، جانين تومبز، إن هناك نمواً كبيراً في قطاع الطيران الخاص وصل إلى 15% منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، فيما نما بنسبة 30% منذ بداية عام 2022 مقارنة بالعام 2019، موضحة أن السوق نما بنسبة تصل إلى 70% بصفة عامة، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وأرجعت تومبز ذلك النمو إلى تزايد أعداد المسافرين إلى الإمارات، لاسيما إلى دبي، فضلاً عن نجاح دولة الإمارات في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الجائحة، وعدم اللجوء إلى الإغلاق التام أمام المسافرين، وفتح أبوابها بشكل تدريجي ومدروس خلال «الجائحة» وبعدها.

السفر الذكي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست 50»، إبراهيم المناعي، إن الشركة ستطلق، بالتعاون مع شركاء آخرين، المرحلة التجريبية من رحلة السفر الذكي عبر مطارات أبوظبي، خلال نوفمبر الجاري، وتستمر ثلاثة أشهر. وأوضح أن هذه الرحلة تتميز بأنها بلا أوراق، وتتم من خلال بصمتي الوجه والعين، من خلال قيام المسافر بتسجيل بيانات السفر الخاصة به عبر تطبيق ذكي، وبالتالي استخراج المعلومات الخاصة بالمسافر ووجهة سفره.