«طيران الإمارات» تبدأ تحديث أولى طائراتها العملاقة «A380»

بدأت شركة طيران الإمارات، أمس، تنفيذ برنامجها الضخم لتحديث الطائرات، الذي يستمر عامين، مع بدء العمل على أول طائرة من أصل 120 طائرة لتحديث المقصورات الداخلية بالكامل، وتركيب أحدث مقاعد «الدرجة السياحية الممتازة».

ويتضمن المشروع، الذي يديره الفريق الهندسي في «طيران الإمارات»، استثماراً بمليارات الدولارات، لضمان «تميّز دائم» لمتعاملي «طيران الإمارات» خلال السنوات المقبلة.

وبعد عودة الرحلة «ئي كيه 928» من القاهرة إلى دبي في 29 أكتوبر، اتجهت طائرة «إيرباص A380» إلى الحظيرة «E» في مركز الإمارات للهندسة، حيث باشر فريق من المهندسين المتخصصين إعداد الطائرة لعمليات التحديث الشاملة.

وكشفت «طيران الإمارات» أنه إضافة إلى تعيين 190 موظفاً جديداً للمشروع، فإنها تعمل مع 62 من الشركاء والموردين الرئيسين، الذين وظّفوا أيضاً مئات العاملين المهرة، لإنجاز أكبر برنامج معروف لتحديث الطائرات في صناعة الطيران التجاري.

وبعد أشهر عدة من التخطيط الدقيق والاختبارات التفصيلية على طائرة «A380»، قام مهندسو «طيران الإمارات» بتخزين وطلب 2200 قطعة، كما سارع فريق المشتريات إلى رفع 12 ألفاً و600 طلب شراء للمرحلة الأولية من البرنامج.

وستقوم فرق من المهندسين والفنيين خلال الـ16 يوماً المقبلة، وعلى مدار الساعة، بتفكيك المقصورات الداخلية بالكامل لطائرة A380، وإعادة تجميعها مرة أخرى، في تسلسل تم التخطيط له واختباره بعناية. كما ستتم إزالة آلاف الأجزاء أو استبدالها أو تحديثها، بما يشمل حمّام «شاور»، الذي سيكتسب درجات لونية جديدة، مع رسم يدوي لشجرة الغاف.

وأكدت «طيران الإمارات» أنه وبحلول 23 مايو 2024، ستكون جميع طائرات A380 المخصصة لبرنامج التحديث، البالغ عددها 67 طائرة، قد عادت إلى الخدمة. وستبدأ «طيران الإمارات» بعد ذلك العمل في تحديث 53 طائرة «بوينغ 777»، وبحلول مارس 2025، ستكون جميع الطائرات المعدلة، وعددها 120، قد عادت إلى الخدمة.

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات» و«Air Canada» عن تفعيل شراكة الرمز المبرمة بينهما.

وستتيح الشراكة الجديدة لمتعاملي الناقلتين مواصلة رحلاتهم بسهولة عبر 46 سوقاً في ثلاث قارات، بما في ذلك وجهات في الأميركتين، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية.

وتوافرت تذاكر الرمز المشترك، اعتباراً من يوم أمس، للبيع في 35 سوقاً، للسفر اعتباراً من الأول ديسمبر المقبل، مع إضافة 11 سوقاً أخرى بانتظار نيل الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية، وإمكانية إدراج مزيد من الأسواق بعد ذلك.