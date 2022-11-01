الأسهم المحلية تجتذب سيولة تجاوزت 2.53 مليار درهم

اجتذبت الأسهم المحلية اليوم، سيولة كبيرة تجاوزت 2.53 مليار درهم، بحجم تداولات بلغ 695.25 مليون سهم، من خلال تنفيذ 29.72 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة 0.1% عند مستوى 3327 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 301 مليون درهم تزامنا مع تراجع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.5% عند 5.97 درهم، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم.

وانخفض سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 3.1% عند 0.250 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

وأغلقت أسهم كلا من "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني" و"ديار للتطوير" عند سعرها السابق 5.82 درهم و13.25 درهم و0.490 درهم على التوالي، بينما ارتفع سهم "سلامة" بنسبة 6.2% عند 0.550 درهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في بشكل طفيف (0.06%) بالغا 10387 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.2 مليار درهم.

وتراجع سهم "بيانات" في ثاني يوم إدراج له بالسوق بنسبة 1% عند 4.06 درهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.

وانخفض سهم "أركان لمواد البناء" بنسبة 3.3% عند 1.49 درهم، وبتداولات قاربت 94 مليون سهم.

فيما ارتفع سهم "طاقة" بالنسبة القصوى عند 3.68 درهم، وبتداولات قاربت 99 مليون سهم.

كما ارتفع سهم "ملتیبلاي" بنسبة 13.1% عند 4.48 درهم، وبتداولات قاربت 99 مليون سهم.

وصعد سهم "برجيل" بنسبة 4.6% عند 2.49 درهم، وبتداولات تجاوزت 54 مليون سهم.