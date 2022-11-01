«المشرق» يطلق منصة متكاملة لإدارة الثروات بالتعاون مع «FinIQ»

وقع بنك المشرق، اتفاقية استراتيجية مع شركة FinIQ، المزود الرائد لتكنولوجيا أسواق رأس المال والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وذلك بهدف تعزيز عروض البنك في قطاع إدارة الثروات من خلال توفير حلول متكاملة وسهلة الاستخدام تحت مظلة واحدة.

وأفاد البنك في بيان أمس، بأنه تم اعتماد نظام FinIQ كنظام أساسي لأعمال «المشرق» في إدارة الثروات للمنتجات الاستثمارية، ليحل محل التطبيقات القديمة المتعددة، وليوفر خدمة يسهل على العملاء التعامل معها. وكانت عمليات إدارة الأسهم والصناديق والسندات والفواتير وشهادات الإيداع والأوراق النقدية تتم في السابق من خلال عدد من الأنظمة الداخلية للبنك وغيرها من الأنظمة التي يوفرها مزودو التكنولوجيا المالية.

ويقوم نظام FinIQ بتوليد جميع الإخطارات والمستندات المسبقة واللاحقة لعملية التداول، ويسهل حصول العملاء على قروض «لومبارد» من خلال إجراء حسابات القرض مقابل القيمة والهامش بشكل آلي مؤتمت.