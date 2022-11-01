برج «إس» السكني يضم 62 طابقاً

يُعدّ البرج السكني «إس» أبرز المشروعات السكنية لشركة «شوبا» العقارية. ويتميز بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، الذي يحتضن مجموعة من أبرز المعالم والصروح العمرانية على مستوى الشرق الأوسط.

يوفر البرج، بموقعه المثالي بين «نخلة جميرا» وشارع الشيخ زايد ومدينة دبي للإنترنت، سهولة الوصول إلى المواقع الرئيسة في دبي مثل: «دبي مارينا» ونادي «الإمارات للغولف» و«برج العرب» وغيرها.

وسيضم البرج المكون من 62 طابقاً، مساكن فخمة في 43 طابقاً، إلى جانب ستة طوابق مخصصة لمواقف السيارات المغلقة والمصممة لركن السيارات الفاخرة. وتم تجهيز البرج أيضاً بخدمة «الكونسيرج» والأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من أجل سلامة وراحة السكان. كما تم تصميم البرج ليتيح لقاطنيه إطلالات خلابة على البحر من الجانب الشمالي.