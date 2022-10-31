"دار التمويل" توقع اتفاقية مع "اقتصادية أبوظبي" لتقديم خدماتها عبر "رحلة المستثمر"

وقعت دار التمويل اتفاقية شراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتقديم خدماتها عبر منصة "رحلة المستثمر".

وقّع الاتفاقية سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة دار التمويل، محمد عبد الله القبيسي، حيث يتيح التعاون تجربة رقمية متكاملة وسلسة توفر كل الخدمات المالية التي يحتاجها أصحاب ورواد الأعمال.

وتعد دار التمويل من بين تسع مؤسسات أخرى مثل بنك أبوظبي الأول ومصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم هذه الخدمة للمستثمرين.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أبوظبي الدخول إلى منصة ومنظومة خدمات "رحلة المستثمر" المتكاملة لتسهيل عملية تأسيس الأعمال وتنفيذها.

وتمكن الاتفاقية المستثمرين ورواد الأعمال من طلب الخدمات المالية وفتح حسابات مصرفية من خلال المنصة بطريقة سهلة وسريعة، دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

وقال سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية " نسعد بانضمام دار التمويل للجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها عبر رحلة المستثمر. ويعتبر توفير خدمات متطورة ومريحة جزءاً من جهودنا المستمرة لدعم المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال عبر خفض التكاليف، وتسهيل الإجراءات وتوفير التكامل السلس للخدمات الحكومية. ونقوم بتوسيع نطاق الخدمات والشركاء وتحسين الأدوات والوسائل المتاحة في "رحلة المستثمر" لدعم المستثمرين والقطاع الخاص".

وقال محمد عبد الله القبيسي " نفتخر بشراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وبقدرتنا على توفير الفرصة لكل المستثمرين وأصحاب الأعمال لتطوير أعمالهم من خلال خدماتنا المالية الرقمية. أتقدم بأطيب التهاني لاقتصادية أبوظبي على تمكينها لرواد الأعمال ومساعدتهم في بناء شركاتهم والمساهمة في تعزيز الاقتصاد بشكل عام".