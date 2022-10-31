يلينا يانجوسيفيتش : الإمارات موطن لثلث الشركات الناشئة في المنطقة

قالت الدكتورة يلينا يانجوسيفيتش أستاذ مشارك، مدير برنامج ماجستير التمويل والإدارة، جامعة هيريوت وات دبي، إن التكنولوجيا أصبحت من الأساسيات في ظل الثورة الرقمية التي نشهدها الآن ومع مجالات الابتكار المختلفة.

وأضافت يانجوسيفيتش في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، أن المعارض التقنية الشهيرة مثل جيتكس غلوبال واحدة من أفضل مناطق الجذب لجميع الفئات، حيث يضم الحدث كل شخص مهتم بأحدث التقنيات على كافة الصناعات والقطاعات.

المدفوعات الرقمية

وأوضحت يانجوسيفيتش أن حلول التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني سجلت نموا قويا مع إطلاق مزودي الخدمات والمنصات وأدوات الدفع الجديدة في المنطقة، مشيرة إلى أن النهج التقني للمدفوعات أصبح شائعا وفى نمو مستمر.

وفقًا لوزارة الاقتصاد الإماراتية، تبلغ قيمة قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة 2.5 مليار دولار أمريكي وتتصدر سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت يانجوسيفيتش: "وفقاً إلى بيانات بلومبيرغ، رسخت الإمارات مكانتها على مدار السنوات الأخيرة كرائدة في القطاع المالي الإقليمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا».

وأضافت أن الإمارات أصبحت موطنا لما يقرب من ثلث الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، مع وجود شركات في دبي أو أبوظبي.

سوق التكنولوجيا

وفقًا لدراسة حديثة، تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 305.7 مليار دولار تقريبًا بحلول عام 2023، وتتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.17% خلال الفترة 2018-2023.

وأشارت "موردر إنتليغنس" أن سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات مهيأ للنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% بحلول عام 2027.



التكنولوجيا المالية

وترى يانجوسيفيتش، أن هناك أسباب عديدة وراء هذا النمو، مضيفة: «على سبيل المثال وليس الحصر فإن الحاجة إلى القروض والتأمين وزيادة الفائدة على الاستثمارات تعد من أهم الأسباب. بالإضافة إلى زيادة نسبة التجارة الإلكترونية».

ووفقًا لشركة الاستشارات «كيرني» سينمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات من 10 مليارات دولار في عام 2021 إلى 17 مليار دولار في عام 2025. ويؤدي استخدام الأجهزة المحمولة والحلول القائمة على التكنولوجيا إلى زيادة الطلب على الحلول المالية والمصرفية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الأجهزة الشخصية.

وتستثمر البنوك والشركات بكثافة في الحلول القائمة على التكنولوجيا، وتتنافس مع شركات التكنولوجيا المالية المعاصرة.

وتابعت: «ساهم الارتفاع والظهور المفاجئ للعديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في نمو العديد من القطاعات الأخرى من خلال استراتيجياتها المالية الفعالة. مع هذا النطاق، يمكن أن تنمو الصناعة بشكل أفضل وتجنى المزيد من النتائج الإيجابية المربحة».

وأظهر استطلاع عالمي أجرته مؤخرًا شركة المدفوعات «فيزا» أن 71% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في الإمارات تتبنى نماذج دفع غير نقدية أو تخطط لتصبح غير نقدية بحلول عام 2024، مقابل 59% على مستوى العالم.

وأكدت يانجوسيفيتش أن هذا الاستطلاع مدعوم ببيانات تشير إلى أن معاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 25% من إجمالي المعاملات في الإمارات العربية المتحدة.

وترى أنه يمكن أن يُعزى هذا النمو إلى البطاقات غير التلامسية وظهور شركات التكنولوجيا المالية التي تركز على البيع بالتجزئة وتتطلع إلى توسيع استخدام التكنولوجيا المالية فى كل ركن من أركان التجارة.

وأشارت يانجوسيفيتش، إلى تسارع الاستخدام المتزايد لبطاقات الائتمان الافتراضية للشركات من «فيزا» عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تكيف الشركات مع صعود ونمو الاقتصاد الرقمي.

وبناءً على البيانات التي تم إصدارها حديثًا من قِبل «ترايبل كريديت»، وهي شركة تقدم حلول مالية رقمية شاملة للشركات في جميع مراحل التطوير، زادت البطاقات الافتراضية الجديدة بنسبة 126% بين الربع الثالث 2021 والربع الثالث من عام 2022.

ووفقًا للبيانات، فإن استخدام البطاقات الائتمانية الافتراضية للشركات ارتفعت بنسبة 91% في مصر بين الربع الثاني والربع الثالث من عام 2022، و117.5% في السعودية، و42.9% في الإمارات.

التقنيات الرئيسية

وأشارت إلى أن التقنيات الرئيسية التي تستخدم في قطاع التكنولوجيا المالية هي الذكاء الاصطناعي (AI) ، والبلوكتشن، والتشفير ، والقياسات الحيوية وإدارة الهوية ، والأمن السيبراني، وأتمتة العمليات الروبوتية .

وتوقعت يانجوسيفيتش أن تشهد مجالات الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين نموا كبيرا، مما يؤدي إلى جذب استثمارات كبيرة خلال فترة المقبلة.

وقالت يانجوسيفيتش، إن أدوات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة أعادت تعريف وتشكيل خدمات العملاء، وستساهم شعبيتها المتزايدة في دفع سوق التكنولوجيا المالية المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.72% خلال الفترة 2018-2023.

أهم الخدمات

وبينت يانجوسيفيتش، أن الخدمات المختلفة المقدمة في قطاع التكنولوجيا المالية تشمل سداد الفواتير، والتأمين، وتحويل الأموال، والرهن العقاري، وغيرها من الإقراض، وسوق رأس المال، وإدارة الثروات.

وأفادت بأن من بين هذه القطاعات، ستكون خدمات دفع الفواتير هي المحرك الرئيسي للنمو في السوق العالمية، مما يؤدي إلى توليد إيرادات بقيمة 207.11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.