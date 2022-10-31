"إمباور" تحدد النطاق السعري للطرح بين 1.31 و1.33 درهم للسهم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، و التي تتصدر قطاع تبريد المناطق في دبي؛ عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.



وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1,31 و1,33 درهم لكل سهم. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,310 مليون درهم / حوالي 357 مليون دولار / و1,330 مليون درهم /حوالي 362 مليون دولار/، وهذا يعني أن القيمة السوقية ستتراوح عند الإدراج بين 13,100 مليون درهم /حوالي 3,567 مليون دولار/ و13,300 مليون درهم /حوالي 3,622 مليون دولار/.



وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي"إمباور": "تحظى ’إمباور‘ بتاريخ مشرّف وحافل في قطاع تبريد المناطق المستدامة والمبتكرة في دولة الإمارات، ولطالما لعبت دوراً جوهرياً في دعم مسيرة نمو دبي. وباعتبارها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ترتبط ’إمباور‘ ارتباطاً وثيقاً بأهداف دبي الأوسع نطاقاً لتحويل قطاع الطاقة، بما في ذلك استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.



وبدعم من السياسات الحكومية القوية بالإضافة إلى خدماتنا المتميزة بمجال تبريد المناطق، نثق بقدرتنا على توسيع نطاق الحلول العملية والمستدامة التي ستفيد قاعدة عملائنا الكبيرة. ومنذ الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في سوق دبي المالي، أُسعدنا بالاهتمام الكبير الذي تلقيناه من جانب المستثمرين. وفي خضم خطط التوسع التي تشهدها دبي ونمو معروض العقارات السكنية والقطاع الفندقي المزدهر، نعتقد أن ’إمباور‘ تقدم عرضاً استثمارياً فريداً وجذاباً لجميع المستثمرين".



بناءً على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، والتي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح 850 مليون درهم مدفوع في عام 2023 أو 0.085 درهم لكل سهم ، فإن نطاق سعر العرض يعني عائد توزيعات الأرباح سيكون في نطاق 6.4٪ إلى 6.5٪.



ويتمثل الطرح في بيع 10٪ من إجمالي رأس المال المصدر لـ "إمباور" (يعادل ما مجموعه 1,000,000,000 من أسهم الشركة) مع احتفاظ المساهمين البائعين بحقهما في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



وتعد جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب حصصاً حالية، حيث تبيع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "الإمارات باور" ما نسبته 7٪ و3٪ من إجمالي رأس المال المصدر، على التوالي. ولن تتلقَ "إمباور" أي عائدات من هذا الطرح. وعقب الطرح، رهناً بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات باور /المساهمان البائعان/ امتلاك 63٪ و27٪ من أسهم الشركة على التوالي.