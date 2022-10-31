خالد بن محمد بن زايد: «ملتقى الرؤساء التنفيذيين» يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة

رحّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، بقادة قطاع الطاقة العالمي، خلال مشاركتهم في النسخة الثامنة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين. وأكد سموه أهمية الملتقى في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة والحوار المتعلق بالانتقال العملي والواقعي في قطاع الطاقة.

وأثنى سموه على «أدنوك» لدعوتها كبار الرؤساء التنفيذيين في القطاع، وأعرب عن أمله في أن تسهم نقاشاتهم في إيجاد حلول عملية لتحديات تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.

شارك في الملتقى الذي نُظم في «مركز أدنوك للأعمال» 35 من أبرز قادة قطاع الطاقة العالمي لمناقشة سُبل تعزيز أمن الطاقة، وتوفير إمدادات موثوقة للجميع، إلى جانب تحقيق التقدم في العمل المناخي. وتناول النقاش الركائز الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي في قطاع الطاقة.

وتبادل المشاركون في هذا الملتقى مختلف الرؤى والأفكار حول الحلول العملية والواقعية لتوفير موارد آمنة ومستدامة ومتاحة للجميع من الطاقة، بالتزامن مع جهود خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة، والاستفادة من البنية التحتية للمصادر الهيدروكربونية لرفع إنتاج الهيدروجين، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة التي تحد من انبعاثات قطاع الصناعات الثقيلة.

وتعمل «أدنوك» على تنظيم الملتقى سنوياً، وفقاً لقواعد «تشاتام هاوس» لتعزيز شفافية وحيوية النقاش، ويُعد هذا الحدث منبراً فريداً يقتصر حضوره على المدعوين، ويوفر منصة متميزة لإجراء حوار رفيع المستوى حول التغيرات والتطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة، بما يرسخ دور أبوظبي في النقاش العالمي لتوفير طاقة آمنة ومستدامة ومتاحة للجميع، إضافة إلى تعزيز مكانتها ملتقى حيوياً للحوار، ومركزاً استراتيجياً لقطاع الطاقة العالمي.

وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تأتي استضافة ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بمد جسور التواصل والتعاون وتعزيز الحوار حول ضمان أمن الطاقة العالمي». وأضاف «يؤكد انعقاد هذا الملتقى سنوياً، قدرة دولة الإمارات على خلق منصة تجمع مختلف الآراء ووجهات النظر، بهدف تقديم حلول عملية تعزز أمن الطاقة واستدامة مواردها، إضافة إلى دور الدولة المحوري في تحقيق انتقال منطقي وناجح في قطاع الطاقة، حيث يُعد أمن الطاقة عاملاً محورياً لاستمرارية النمو الاقتصادي وإحراز التقدم في العمل المناخي، خصوصاً في ظل استمرار اعتماد الاقتصادات العالمية على المصادر الهيدروكربونية لتوفير إمدادات موثوقة من الطاقة».

وتابع الجابر: «يوفر هذا الملتقى منصة مثالية لقادة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات العالمي، لتبادل الآراء، وإجراء حوار رفيع المستوى، حول أفضل آليات التعاون والعمل الجماعي لدعم أمن الطاقة العالمي وتوفير إمدادات موثوقة للجميع، مع دعم التقدم في العمل المناخي من خلال تبني حلول واقعية وعملية للانتقال في قطاع الطاقة». وأكد أنه «مع اقتراب موعد انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ في جمهورية مصر العربية، واستعداد دولة الإمارات لاستضافة دورته الـ28، تزداد الحاجة إلى تبنّي نهج شامل، يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة الذين يمكنهم التأثير بشكل إيجابي على مخرجات هذا المؤتمر الدولي، لاسيما المتعلقة بقطاع الطاقة».

يذكر أن ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، يُعقد عشية انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، الذي تستضيفه «أدنوك»، اليوم، وتستمر فعالياته حتى الثالث من نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويعد أحد أهم وأكبر فعاليات قطاع النفط والغاز وأكثرها تأثيراً.

«إنبكس» و«بي بي»

عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، أمس، اجتماعين مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية «إنبكس»، تاكايوكي أويدا، والرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية «بي بي»، برنارد لوني.

شهد الاجتماعان مناقشة سُبل التعاون المشترك، والفرص المتاحة لتعزيز أمن الطاقة، ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة. وتناول كل اجتماع على حده، فرص توثيق الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجال حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وناقش سموه خلال الاجتماعين سُبل الاستفادة من الفرص التي تتيحها مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتوسيع علاقات الشراكة القائمة حالياً لتعزيز أمن الطاقة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.

يأتي الاجتماعان ضمن فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، الذي أقيم أمس في «مركز أدنوك للأعمال».