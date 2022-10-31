«ديوا» تدشّن 389 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» خلال الربع الثالث

دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 389 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» في دبي خلال الربع الثالث من عام 2022.

وأفادت الهيئة بأن هذه المحطات تركزت في مناطق: «وادي الصفا 5»، «المركاض»، «مدينة المطار»، و«اليلايس1».

وأوضحت «ديوا» أن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها، يضمن للمتعاملين الجدد ما مجموعه 404 آلاف و712 ساعة عمل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في الهيئة باستمرار على توسيع البنية التحتية المتطورة للكهرباء والمياه، وفق أعلى المعايير العالمية، لمواكبة الطلب المتزايد في دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة».

وتابع: «تعتمد الهيئة أحدث الأدوات والتقنيات الذكية لرفع قدرة وكفاءة محطات إنتاج الطاقة وشبكات النقل والتوزيع»، مبيناً أنه وعلى مدى السنوات الـ10 الماضية، نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقائق سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط «33 كيلوفولت» في الخدمة يبلغ 77 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط «11 كيلوفولت» و«6.6 كيلوفولت» إلى 42 ألفاً و529 محطة.

وأكد مواصلة الهيئة جهودها الحثيثة لمتابعة عملها كالمعتاد، وفق الخطط الموضوعة، مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.